I pronostici di venerdì 8 novembre: Serie A, B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 8 novembre, ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più tre partite della Saudi Pro League.

Continua il tour de force: dopo la tre giorni di Champions League, Europa League e Conference League tornano subito in campo i principali campionati europei prima della nuova sosta per gli impegni delle nazionali. In Serie A il Lecce ultimo in classifica proverà a risollevarsi contro l’Empoli che però finora ha dimostrato di essere un osso duro da battere anche per le big del nostro campionato.

Nella Ligue 1 francese il Marsiglia di De Zerbi si è risollevato dopo un paio di passaggi a vuoto e vuole rilanciarsi all’inseguimento del PSG primo in classifica: contro l’Auxerre i tre punti sono ampiamente alla portata.

I pronostici sulle altre partite

Andando a caccia di over 2,5 è inevitabile guardare alla Saudi Pro League, con tre partite che promettono gol a grappoli: Al-Hilal Saudi-AL Ettifaq, Al-Ahli Jeddah-Al-Raed e Al Riyadh-Al-Nassr.

Tra le partite da “gol” (entrambe le squadre a segno) occhio a Norimberga-Kaiserslautern di Zweite Liga, Cambuur-Jong PSV ed Emmen-Jong Ajax di Eerste Divisie.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Rayo Vallecano vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Rayo Vallecano-Las Palmas, Liga, ore 19:00

Vincenti

Al-Hilal Saudi (in Al-Hilal Saudi-AL Ettifaq, Saudi Pro League, ore 15:45)

(in Al-Hilal Saudi-AL Ettifaq, Saudi Pro League, ore 15:45) Al Ahli (in Al Ahli-Al Raed, Saudi Pro League, ore 16:20)

(in Al Ahli-Al Raed, Saudi Pro League, ore 16:20) Al Nassr (in Al Riyadh-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 18:00)

(in Al Riyadh-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 18:00) Marsiglia (in Marsiglia-Auxerre, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al-Hilal Saudi-AL Ettifaq , Saudi Pro League, ore 15:45

, Saudi Pro League, ore 15:45 Al-Ahli Jeddah-Al-Raed , Saudi Pro League, ore 16:20

, Saudi Pro League, ore 16:20 Al Riyadh-Al-Nassr, Saudi Pro League, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Norimberga-Kaiserslautern , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 Cambuur-Jong PSV , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Emmen-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 11.17 GOLDBET ; 10.34 SNAI; 11.17 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Lecce-Empoli, Serie A, ore 20:45