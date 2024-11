Tifosi sconvolti, super scambio con Leao: affare con i rivali

Tifosi sconvolti, super scambio con Leao: ecco lo scenario che ci potrebbe essere alla fine di questa stagione. I rossoneri hanno deciso

Il periodo nero di Rafa Leao sta continuando. Tre esclusioni di fila per il portoghese del Milan che anche contro il Monza non è riuscito a lasciare l’impronta sulla partita. Certo, una sgroppata l’ha fatta, anche bella importante, ma davanti a Turati si è sciolto, centrando il portiere dei brianzoli.

Evidente che qualcosa con Fonseca si sia rotto. E le scelte del tecnico stanno comunque pagando: il Milan dimostra di essere una squadra vera, vincendo partite difficili – e con difficoltà – come quella di sabato scorso. Ovvio che un elemento come Leao, comunque, non può rimanere fuori a vita: il rischio di svalutazione è altissimo nonostante una clausola di 175milioni di euro inserita nel contratto al momento del rinnovo. Una situazione questa da tenere in considerazione e che potrebbe portare a delle decisioni drastiche per il futuro.

Scambio Milan-Napoli: ecco lo scenario

E a parlare di uno scambio, intervistato da Area Napoli, ci ha pensato il giornalista Gerardo Fasano. Che ha detto questo: “Il Milan vorrebbe dare Leao al Napoli per Osimhen, ma Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di cedere l’attaccante a una rivale diretta dei partenopei. Vedremo se le cose cambieranno in futuro”.