Sparta Praga-Brest, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Sparta Praga-Brest è una partita valida per la quarta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

Sparta Praga e Brest, nelle loro prime tre uscite nella massima competizione europea, hanno sicuramente reso al di sopra di quelle che erano le aspettative: quattro punti per la formazione padrona di casa, sette invece per quella ospite, ancora imbattuta nonostante in tutto questo abbia pure affrontato il Leverkusen campione di Germania.

In questo momento stanno anche meglio gli ospiti: che sì, hanno perso l’ultima partita della Ligue 1 contro il Nizza, ma prima venivano da un filotto di cinque risultati utili di fila interrotto solamente, come detto, nell’ultimo weekend. Discorso diverso invece per la squadra della Repubblica Ceca, che nelle ultime cinque uscite ha perso tre volte vincendo due e soprattutto, sabato scorso, ha perso in casa contro l’Ostrava: diciamo non il massimo per avvicinarsi a questo match.

Se andassimo a vedere quindi solo ed esclusivamente il momento che stanno vivendo le due formazioni, potremmo dire che gli ospiti si potrebbero prendere l’intera posta in palio. Alla fine potrebbe anche andare così, ma noi la pensiamo in maniera diversa.

Dove vedere Sparta Praga-Brest in diretta tv e in streaming

La sfida Sparta Praga-Brest, valida per la quarta giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì alle 21:00. La Champions League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.25 su Goldbet e Lottomatica e a 3.40 anche su Snai.

Il pronostico

Sicuramente, e su questo non ci possono essere dubbi, la sfida in questione regalerà almeno una rete per squadra. E questo potrebbe dire pareggio.

Le probabili formazioni di Sparta Praga-Brest

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Solbakken, Safliek, Rynes; Danek, Rrahmani, Laci.

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Le Cardinal, Coulibaly, Amavi; Camara, Loes-Melou, Magnetti; Del Castillo, Ajourque, Balde.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1