Sinner ha un vizio pericolosissimo: se ne sono accorti tutti

Jannik Sinner, inutile nasconderlo, perché a questo punto lo hanno già notato tutti: lo fa sistematicamente.

Fino a questo momento, il Six Kings Slam non ci ha riservato nessuna sorpresa che sia degna di questo nome. Tutto è andato come ampiamente previsto, tanto è vero che a sfidarsi in finale saranno, manco a dirlo, i due campioni che sin dall’inizio sono stati i favoriti per la vittoria della prima edizione del torneo di esibizione made in Arabia Saudita.

A giocarsi la corona e i 6 milioni che gli organizzatori hanno deciso di offrire al vincitore saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si sfideranno stasera alle 20 in una partita che è già un grande classico. Sono tutti pazzi di questa coppia, vessillo della nuova generazione del tennis mondiale, ragion per cui fa sempre piacere assistere a un nuovo duello tra l’azzurro e l’iberico. E anche stavolta, quello è poco ma sicuro, i due amici-nemici non si risparmieranno. Faranno di tutto, bensì, per dare spettacolo e far sì che il pubblico, sia quello a casa che quello presente a Riyad, si diverta.

Fino a questo momento, non ci possiamo di certo lamentare. Benché l’esito dei match sinora disputati fosse prevedibile, non si può dire, infatti, che le gare non siano state appassionanti. Soprattutto quella tra Sinner e Novak Djokovic, che è andata avanti fino al terzo set e che, quindi, è stata combattutissima. Molto più, di sicuro, di quella che aveva avuto come protagonisti Jannik e Daniil Medvedev, che aveva abdicato in due parziali soltanto e che non aveva vinto neppure un game nel primo set.

Sinner, annaspano tutti: non c’è aria per nessuno

Quella partita ha fatto da spartiacque nella storia della rivalità tra il numero 1 del mondo e il suo avversario russo. Al termine della stessa, infatti, il quinto classificato del ranking ha ammesso di aver cambiato idea e di essersi reso conto che il più forte, tra Sinner e Alcaraz, è proprio il primo. Perché, ha sottolineato, “non penso di aver mai giocato contro qualcuno che abbia espresso un livello come quello di Jannik ieri”.

Gli ha fatto eco il campione serbo, che proprio come il russo ha voluto spendere delle parole di elogio nei confronti dell’altoatesino alla fine del duello al Six Kings Slam. Ha parlato, nello specifico, del vizio “pericolosissimo” di Sinner. Una cosa della quale, a questo punto, si sono accorti praticamente tutti.

“Mi ricorda me – ha detto Djokovic – È molto solido sia con il diritto sia con il rovescio, non commette molti errori e cerca di togliere tempo all’avversario. È quello che ho fatto per tanti anni, giocare un tennis ad alto ritmo, cercando di togliere tempo, in un certo senso di soffocare gli avversari. È questo che vuoi, far sentire i tuoi avversari sempre sotto pressione per i tuoi colpi, la tua velocità, la tua presenza in campo. E lui lo fa, quest’anno è stato impressionante, davvero continuo”. Potrebbe non vincere il torneo, ma ha già comunque vinto tutto.