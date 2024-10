Alaves-Real Valladolid, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Alaves-Real Valladolid è una partita valida per la decima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Terminata la sosta per gli impegni delle nazionali, si ricomincia a giocare anche nella Liga spagnola. L’anticipo del venerdì è uno scontro salvezza tra l’Alaves e il neopromosso Real Valladolid, due squadre il cui obiettivo principale è mantentere la categoria e raggiungere la “soglia” della tranquillità nel più breve tempo possibile.

I padroni di casa sembrano essere sulla strada giusta: dopo nove giornate hanno 10 punti, quattro in più della terzultima, ma le tre sconfitte di fila contro Real Madrid, Getafe e Barcellona sono un campanello d’allarme da non sottovalutare, al di là del calendario inclemente. L’Alaves ha difatto mostrato qualche crepa difensiva: i gol subiti in tre gare sono stati 8. Per rintracciare l’ultima (e unica) vittoria del Real Valladolid invece bisogna tornare alla scorsa estate, quando i Pucelanos si aggiudicarono lo scontro diretto tra neopromosse con l’Espanyol, deciso da una rete di Moro. Da quella partita i biancoviola non hanno più vinto, collezionando solo due punti grazie ai pareggi interni con Leganes e Real Sociedad. Anche la squadra di Paulo Pezzolano in difesa non sta di certo brillando: dopo i 7 gol rimediati contro il Barcellona, ha tenuto la porta inviolata solamente in un’occasione, non incassando mai meno di due gol a partita.

Il pronostico

Ci sono i presupposti affinché l’Alaves torni a fare punti dopo tre sconfitte di fila (due delle quali contro Barça e Real Madrid): prevediamo almeno due gol complessivi nel match di Vitoria.

Le probabili formazioni di Alaves-Real Valladolid

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Tenaglia, Abqar, Mourino, Sanchez; Guevara, Jordan; Vicente, Guridi, Stoichkov; T. Martinez.

REAL VALLADOLID (4-3-3): Hein; Perez, Comert, Sanchez, Torres; Amallah, Martin, Perez; Amath, Latasa, Moro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1