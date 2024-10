Bari-Catanzaro, Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Bari-Catanzaro è una partita della nona giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Da una parte una squadra che, dopo aver perso le prime due, è imbattuta da ben 6 giornate. Dall’altra invece una che sta facendo tanta fatica e che si ritrova in zona playout, ad una sola lunghezza dalla terzultima e dunque dalla temutissima zona rossa. Gli spunti non mancano nell’anticipo tra Bari e Catanzaro, valido per la nona giornata di Serie B, che si appresta a ricominciare dopo la sosta di due settimane.

I pugliesi, dicevamo, si sono ritrovati, mettendosi alle spalle un avvio negativo. Può tirare un sospiro di sollievo il tecnico Moreno Longo, la cui panchina aveva un po’ traballato fino alla prima vittoria, ottenuta un mese da contro il neopromosso Mantova. Poi è arrivato il netto 3-0 rifilato al Frosinone, seguito dai due pareggi con il Cosenza e la Cremonese, che hanno consentito ai Galletti di abbandonare i bassifondi della classifica e di portarsi a -1 dalla zona playoff. Di punti ne ha 8 invece il Catanzaro: i calabresi, dopo aver cullato a lungo il sogno Serie A lo scorso anno da neopromossi, non hanno ancora trovato un’identità con il nuovo allenatore Fabio Caserta. Lo dimostra il fatto che da quando è iniziato il torneo le Aquile hanno battuto esclusivamente la Carrarese. Da quel successo i giallorossi hanno messo insieme tre pareggi – è la squadra che in assoluto ne ha collezionati di più, ben 5 – ed una sconfitta.

Come vedere Bari-Catanzaro in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bari e Catanzaro, in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “San Nicola” di Bari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai. Il pareggio è quotato invece a 3.20 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Meglio il Bari dei giallorossi nelle ultime giornate ma occhio alle incognite del post-sosta: il Catanzaro farà di tutto per evitare la sconfitta al San Nicola in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Bari-Catanzaro

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Oliveri, Maita, Benali, Sibilli, Dorval; Falletti, Lasagna.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Bonini, Scognamillo, Antonini; Situm, Pompetti, Petriccione, Koutsoupias, D’Alessandro; Biasci, Pittarello.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1