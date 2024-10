Estonia-Svezia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Estonia-Svezia è una partita della quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Tempi duri per la Svezia, costretta a giocare nella “terza serie” della Nations League, la Lega C, dopo la doppia retrocessione avvenuta nelle ultime edizioni della competizione continentale. La selezione scandinava, oltretutto, non è riuscita a qualificarsi alle ultime grandi manifestazioni, saltando i Mondiali 2022 e gli Europei 2024. Ha tanto lavoro da fare, insomma, il selezionatore Jon Dahl Tomasson, ex centravanti del Milan.

In questa Nations League la Svezia è però partita con il piede giusto: ha liquidato senza problemi Azerbaigian ed Estonia nelle prime due gare di settembre e venerdì scorso ha pareggiato con la Slovacchia (2-2), diretta concorrente per il primo posto, l’unico che mette in palio la promozione in Lega B.

In classifica le due selezioni sono appaiate a quota 7 punti, ben distanti estoni e azeri. Sarà fondamentale non sbagliare le due gare rimanenti contro le rappresentative più deboli, in modo tale da giocarsi poi il tutto per tutto nello scontro diretto del prossimo 16 novembre. Tomasson può contare su un giocatore fantastico, già a segno tre volte in Nations League: stiamo parlando di Gyokeres, centravanti dello Sporting CP finito nel mirino di diversi club di Serie A. Contro la Slovacchia non è andato a segno ma ci riproverà contro l’Estonia, già trafitta un mese fa con una doppietta (3-0). I baltici venerdì hanno messo fine ad un digiuno di vittorie in gare ufficiali che durava dal 2022 battendo con un netto 3-1 l’Azerbaigian e conquistando tre punti preziosi in ottica salvezza.

Come vedere Estonia-Svezia in diretta tv e in streaming

La sfida fra Estonia e Svezia è in programma lunedì alle 20:45 alla Le Coq Arena di Tallinn, in Estonia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.15 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Nonostante abbia vinto solo tre partite nelle 10 trasferte affrontate in Nations League, crediamo che la Svezia riesca ad avere la meglio senza problemi sull’Estonia, già travolta a settembre. I gol complessivi saranno nuovamente più di due.

Le probabili formazioni di Estonia-Svezia

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Tamm, Mets, Schjonning-Larsen; Ainsalu, Shein; Yakovlev, Kait, Sinyavskiy; Anier.

SVEZIA (3-5-2): Johansson; Lindelof, Hien, Gudmundsson; Eliasson, Larsson, Karlstrom, Saletros, Sema; Gyokeres, Kulusevski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3