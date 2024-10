I pronostici di lunedì 14 ottobre: Nations League

I pronostici di lunedì 14 ottobre, si giocano altre dieci partite della Nations League, in campo anche l’Italia di Luciano Spalletti.

Lunedì ricco di partite in Nations League, sono ben dieci e quattro riguardano la League A di cui fa parte anche l’Italia di Luciano Spalletti. Gli azzurri dopo il pareggio col Belgio sono ancora primi nella classifica del girone e possono provare ad allungare battendo l’abbordabile Israele in una partita da almeno tre gol complessivi.

Il vantaggio sulla Francia potrebbe in caso aumentare per la nazionale di Deschamps avrà una difficile trasferta in Belgio, contro una squadra decisa a vendicarsi delle due sconfitte subite negli ultimi due precedenti tra Europei e Nations League. E dopo due partite da “under 2.5” e “no gol”, stavolta i gol dovrebbero arrivare vista anche la necessità dei padroni di casa di vincere: anche un pareggio sarebbe inutile ai fini della classifica.

I pronostici sulle altre partite

Promette gol anche l’altro big match di giornata tra Germania e Olanda: l’andata è terminata col risultato di 2-2, ma i tedeschi stavolta dovranno fare a meno di Musiala e Havertz.

Vittoria probabile per la Svezia in casa dell’Estonia: troppa la differenza di valori tecnici tra le due squadre, già evidenziato nella partita di andata vinta dagli svedesi col risultato di 3-0.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Belgio vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Belgio-Francia, Nations League, ore 20:45

Vincenti

Italia (in Italia-Israele, Nations League, ore 20:45)

(in Italia-Israele, Nations League, ore 20:45) Slovacchia (in Azerbaigian-Slovacchia, Nations League, ore 18:00)

(in Azerbaigian-Slovacchia, Nations League, ore 18:00) Svezia (in Estonia-Svezia, Nations League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ucraina-Repubblica Ceca , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Italia-Israele , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Estonia-Svezia, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Belgio-Francia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Germania-Olanda, Nations League, ore 18:00

Comparazione quota totale (Over 2,5 + gol): 11.06 GOLDBET ; 11.35 SNAI; 11.06 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Bosnia-Ungheria, Nations League, ore 20:45