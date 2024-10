Camila Giorgi l’ha fatto di nuovo: quanti controsensi

Camila Giorgi continua a farlo anche adesso che non è più nel circuito: è incorreggibile, ne parlano tutti.

Dire che l’intervista che ha concesso a Verissimo abbia fatto discutere sarebbe un vero e proprio eufemismo. Camila Giorgi, come sempre del resto, è riuscita ancora una volta a dividere il pubblico e a generare reazioni contrastanti. Non tanto, stavolta, per il suo atteggiamento, quanto piuttosto per alcune delle dichiarazioni che ha rilasciato alla padrona di casa, Silvia Toffanin.

In tanti, sui social network, l’hanno bollata come “falsa”, certi del fatto che le sue parole fossero preparate, dalla prima all’ultima. E questo sebbene l’ex tennista marchigiana, ad onor del vero, sia stata abbastanza spontanea. Ha confessato, in primo luogo, che il suo ritiro dal circuito non è stato improvviso, come aveva pensato il pubblico, ma meditato. Ci pensava da anni, ha detto, lasciando chiaramente intendere quanto abbia sofferto la pressione e non solo.

Ha dichiarato, tra le altre cose, che viaggiare di continuo non le piaceva più. Che partire era, ogni volta, un colpo al cuore. Ed ecco spiegato, in soldoni, come mai sia sempre stata frenata. Perché, nonostante ne avesse le potenzialità, non è mai riuscita per davvero a sfondare nel circuito maggiore, del cui firmamento è stata comunque una stella luminosissima.

Camila Giorgi divide (ancora) il pubblico

Eppure non tutti sono convinti, a quanto pare, che potesse arrivare ai livelli di una Aryna Sabalenka, o di una Iga Swiatek. Tra gli scettici c’è anche Guido Monaco, voce tecnica di Eurosport, che qualche ora dopo l’intervista di Camila a Verissimo ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito.

“Avrebbe potuto raccogliere di più per le sue qualità – ha detto – ma neanche raggiungere quei risultati che alcuni dicono perché servono delle capacità che andavano oltre. Da questo punto di vista, io ho sempre trovato un controsenso nel modo di porsi di Camila: da un lato la timidezza e le difficoltà nel comunicare e dall’altro l’esposizione sui social con lo sfondo glamour”.

Un talento incommensurabile, sì, ma poca grinta. Poca convinzione. E anche poca voglia, forse, come ci è parso di intuire dopo che si è messa a nudo nel salotto di Silvia Toffanin, di imporsi per davvero. Ma ormai non importa più. L’essenziale, almeno quello, è che adesso la Giorgi abbia trovato la sua strada e che sia, come dice, finalmente felice. Libera di vivere la vita che ha sempre sognato.