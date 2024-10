Infortunio gravissimo, salta il crociato: lacrime in casa Inter

Infortunio gravissimo, arrivano brutte notizie per i nerazzurri: il giocatore non rientrerà prima della prossima stagione.

Tutto tace (o quasi) sul fronte dei club. Queste, infatti, sono settimane interamente dedicate agli impegni delle nazionali. E se nel vecchio continente si prova a far passare la fame di calcio con la Nations League, competizione che da qualche anno ha mandato in soffitta le poco appassionanti amichevoli, in Sudamerica proseguono le qualificazioni al Mondiale 2026, che tra meno di due anni andrà in scena tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Nel frattempo le big del calcio europeo rimangono con le dita incrociate. Diversi giocatori in questo momento sono in giro per l’Europa e per il mondo con le rispettive selezioni ed il rischio infortuni, come al solito, è altissimo. Perdere un elemento importante in questo periodo potrebbe significare compromettere il resto della stagione. Un problema che sta affliggendo, per esempio, il Manchester City, che soltanto qualche giorno fa ha dovuto fare i conti con il gravissimo infortunio occorso al suo centrocampista più forte, Rodri, il quale molto probabilmente tornerà a giocare non prima di 6-7 mesi. In Italia chi si sta strappando i capelli è il Torino, orfano del suo cannoniere Zapata: la stagione dell’esperto attaccante colombiano è già terminata.

Infortunio gravissimo, rottura del crociato per Carboni

Nei giorni scorsi sono arrivate brutte notizie anche in casa Inter. Durante un allenamento dell’Argentina, si è fatto male il gioiellino di proprietà del club nerazzurro Valentin Carboni, attualmente in prestito al Marsiglia di Roberto De Zerbi.

La diagnosi è di quelle catastrofiche per un calciatore: rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un bel grattacapo per la società meneghina, che a fine stagione contava di incassare gli oltre 30 milioni di euro – per l’esattezza 35 più bonus – per il riscatto del giovane calciatore argentino, già nell’orbita della sua nazionale dopo le buone prestazioni offerte lo scorso anno con la maglia del Monza.

Carboni dovrà restare fermo per tanti mesi, motivo per cui il Marsiglia potrebbe decidere di non riscattarlo e rispedirlo a Milano.

Come riporta FCInter1908, infatti, per un infortunio di questo tipo i tempi di recupero sono molto lunghi e difficilmente l’ex centrocampista offensivo del Monza riuscirà a rientrare prima di maggio. Piange l’Inter e piange anche De Zerbi, suo principale sponsor sin da quando si è seduto sulla panchina del club provenzale: quattro presenze finora in Ligue 1 per il talento classe 2005, di cui una da titolare contro l’Angers.