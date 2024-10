Shock Red Bull, addio alla Formula 1: è un dramma

Shock Red Bull, un’indiscrezione clamorosa potrebbe portare alla separazione dalla Formula 1. Ecco lo scenario incredibile

Delle difficoltà ci sono e sono evidenti. Il team austriaco della Red Bull, che negli ultimi tre anni ha vinto il mondiale piloti con Verstappen e quello costruttori senza nessun problema, vive un momento così, che potrebbe anche stravolgere i piani futuri.

Non c’è certezza di nulla, a quanto pare. E niente è come sembra. Almeno stando alle informazioni che il pilota olandese Jeroen Bleekemolen ha sollevato parlando al podcast formule1.nl. Anzi, più che informazioni sono delle preoccupazioni lanciate per aria che mettono praticamente a rischio la permanenza della Red Bull dentro al Circus. “Se le prestazioni del team peggiorano ulteriormente, Red Bull potrebbe essere tentata di esplorare altre discipline sportive,” ha detto. E sappiamo che ha già in mano diverse squadre di calcio, che finanzia degli eventi importanti, e chissà, magari potrebbe anche pensare ad altro.

Shock Red Bull, ecco la situazione

“Le difficoltà attuali influenzeranno presto i risultati della Red Bull. La scuderia ha perso la leadership nel Campionato Costruttori dopo il Gran Premio dell’Azerbaijan, e temo che la situazione possa deteriorarsi ulteriormente” ha detto ancora, quindi il futuro è tutt’altro che roseo.

E, per non farsi mancare nulla, dopo l’addio di Newey ci sono anche continue voci di un possibile addio di Max Verstappen, che come si sente anche durante i team-radio mandati durante le gare, vive un momento fortissimo di insofferenza nei confronti della propria scuderia. Insomma, l’enorme gap colpato dalla McLaren in pochissimo tempo, che ha portato al ribaltone nella classifica costruttori e che mette a rischio anche il titolo mondiale di Verstappen, potrebbe lasciare degli strascichi davvero importanti da quelle parti. E sarebbe sicuramente un peccato vedere la Formula Uno senza la macchina e senza la squadra che nel corso delle ultime stagioni ha dettato legge dappertutto. Vedremo se sarà così e seguiremo, con enorme attenzione, tutto quello che potrebbe succedere.