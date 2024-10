Serie C, pronostici 13 ottobre: bomba a quota 12

Serie C: ecco i pronostici per le partite di terza serie che sono in programma in Italia domenica 13 ottobre. La bomba

Scende in campo per il turno numero 9 la Serie C, che non si ferma ovviamente per la pausa delle nazionali. Tra i tre gironi sono 14 le partite in programma domenica 13 ottobre. E ci sono delle importanti novità soprattutto nel girone C, quello meridionale.

Nel corso della settimana, infatti, sia il Catania che la Turris hanno patteggiato un punto di penalizzazione con la Figc. Quindi la classifica, soprattutto per quanto riguarda i siciliani, è un po’ cambiata. Stessa posizione, invece, per i campani. Adesso, detto questo, andiamo a vedere quelle che sono le partite in programma in questo fine settimana con i relativi pronostici.

I pronostici sulle altre partite

Quattro partite, tutte alle 15, nel girone A: con il Vicenza che sembra ampiamente favorito contro il Lumezzane. Così come appare abbastanza favorita anche la FeralpiSalò contro il Caldiero Terme.

Nel girone B, invece, Ternana e Ascoli è una di quelle partite che dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. Mentre il Gubbio potrebbe andare a fare risultato sul campo del Legnago Onlus.

Infine chiudiamo con il raggruppamento C: Avellino vittorioso nel derby campano contro la Casertana, e Benevento-Latina potrebbe essere un altro match dove entrambe le formazioni che scenderanno in campo dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. Occhio, infine, anche al colpo esterno del Picerno sul campo del Taranto.

Comparazione quota totale (vincenti + over 2,5 + gol): 12.92 GOLDBET ; 11.93 SNAI; 12.92 LOTTOMATICA

Vincenti

Avellino in Avellino-Casertana (domenica ore 19:30)



in Avellino-Casertana (domenica ore 19:30) Gubbio o pareggio in Legnago Onlus-Gubbio (domenica ore15:00)

in Legnago Onlus-Gubbio (domenica ore15:00) Vicenza in Vicenza-Lumezzane (domenica ore 15:00)

in Vicenza-Lumezzane (domenica ore 15:00) FeralpiSalò o pareggio in FeralpiSalò-Caldiero Terme (domenica ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Benevento-Latina (domenica ore 15:00)

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Ternana-Ascoli (domenica ore 20:45)