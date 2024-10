Spagna-Danimarca, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Spagna-Danimarca è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca sabato alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

In cima alla classifica del gruppo 4 di Lega A non ci sono i campioni d’Europa della Spagna ma la Danimarca, a punteggio piano dopo due giornate. Non si può dire, insomma, che la selezione di Lars Knudsen, il quale dopo il deludente Europeo ha sostituito il predecessore Hjulmand, abbia preso sottogamba la competizione.

Il “fattore Parken” è stato decisivo sia contro la Svizzera che contro la Serbia: nello stadio della capitale danese Eriksen e compagni hanno fatto due su due, dimostrando di essere in grado di sbarazzarsi della concorrenza e di poter insidiare la nazionale che lo scorso luglio è salita sul tetto del continente.

La Danimarca, peraltro, non ha ancora subito nessun gol, collezionando 2 clean sheet. Ci riuscirà anche nella sfida di Murcia contro una Roja che è reduce dal roboante 4-1 di Ginevra contro i rossocrociati? Improbabile, anche se all’esordio la Spagna era stata fermata da una rocciosa Serbia, non andando al di là di un pareggio a reti bianche nel match di Belgrado. Il commissario tecnico De La Fuente, oltrettutto, dovrà fare a meno di numerosi titolari, da Unai Simon a Nico Williams, passando per Carvajal, Rodri e Dani Olmo, tutti alle prese con infortuni. In difesa, poi, mancherà Le Normand, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro la Svizzera. Se la Spagna piange, neppure la Danimarca ride: Knudsen non avrà a disposizione due vecchie conoscenze del nostro campionato A, Norgaard e Damsgaard, ma non ci sarà neppure il genoano Frendrup.

Come vedere Spagna-Danimarca in diretta tv e in streaming

La sfida tra Spagna e Danimarca è in programma sabato alle 20:45 all’Estadio de la Condomina di Murcia, in Spagna. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Spagna, nonostante le assenze, dovrebbe riuscire a battere una Danimarca che ad ogni modo non alzerà facilmente bandiera bianca. Probabile che, alla luce delle tante defezioni in difesa, la Roja subisca almeno un gol contro i danesi.

Le probabili formazioni di Spagna-Danimarca

SPAGNA (4-3-3): Raya; Pedro Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Oyarzabal.

DANIMARCA (5-4-1): Schmeichel; Kristensen, Vestergaard, Nelsson, Bah, Kristiansen; Hojbjerg, Hjulmand, Eriksen, Isaksen; Poulsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1