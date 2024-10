Partite truccate, denuncia UFFICIALE: c’è anche la Champions League

Partite truccate, c’è la denuncia ufficiale: dentro lo studio dello scorso mese di ottobre ci è finita anche la Champions League. Le novità

La denuncia è ufficiale. E mette in evidenza un fatto clamoroso: ci sono partite della Champions League che sono sotto la lente d’ingrandimento. Il report, infatti, ha davvero del clamoroso.

L’ultimo lavoro sull’integrità dello sport nello scorso mese di settembre è stato realizzato da una squadra dell’Università di New Haven, guidato dal professor Declan Hill, esperto di gestione del rischio e antiriciclaggio. E sono venute fuori delle cose incredibili, così come viene riportato da Agimeg.it. Sono moltissimi gli eventi sportivi con un alto rischio di match-fixing: per la precisione son 169. E, il maggior numero, è quello relativo al calcio, con 144 possibili eventi. Entrando nel dettaglio, poi, i casi relativi agli altri sport riguardano 7 nel ping pong, 5 nel basket, 4 negli eSports, 3 nel tennis, 2 nel cricket, 1 nel bandy, 1 nel futsal, 1 nella pallavolo e 1 nella pallamano.

Partite truccate in Champions League, la denuncia

Non è sicuramente una bella notizia. Anzi, è una notizia bruttissima perché anche sotto il livello percentuale questi numeri sono davvero in aumento. E un monito sulla questione, intervenuto in maniera esclusiva tra le colonne di Agimeg.it, lo fa Francesco Barranca: “E’ stato un mese drammatico come si evince facilmente dai numeri. Ci sono stati giorni in cui si sono verificati una ventina di eventi con possibili manipolazioni. Il problema sta esplodendo per quanto riguarda le categorie giovanili, in questo caso è stata grande protagonista la Coppa d’Asia Under 20 dove hanno partecipato squadre di Paesi protagonisti come Nepal e Laos. Sotto la lente d’ingrandimento anche lo sport femminile, con episodi anche nella Champions League. La situazione è veramente drammatica, ma sembra che nessuno sia interessato a far cambiare le cose”

Ma quali sono, infine, i continenti maggiormente colpiti dalla possibilità di match-fixing? Al primo posto c’è l’Europa, con 77 possibili eventi di questo genere, a seguire l’Asia con 52, poi il Sud America con 34 eventi sportivi. Seguono l’Africa, con 4 eventi, e America del Nord e Oceania che ne hanno avuti sotto la lente d’ingrandimento “solamente” uno. In chiusura: 151 casi riguardano lo sport maschile, 18 sono invece rilevati agli sport femminili.