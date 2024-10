I pronostici di venerdì 11 ottobre: Nations League

I pronostici di venerdì 11 ottobre, si giocano altre otto partite della Nations League: in campo Germania e Olanda nella League A.

Una vittoria roboante sull’Ungheria all’esordio e un pareggio pirotecnico e divertente in casa dell’Olanda nella seconda giornata. Questi i risultati ottenuto finora nel post-Europeo da una Germania che deve ancora smaltire la delusione per come è andata a finire la scorsa estata, con la beffa finale dell’UEFA che recentemente ha ammesso il grave errore dell’arbitro Taylor nel non concedere il calcio di rigore sul fallo di mano di Cucurella.

In Bosnia, contro una nazionale che si è indebolita nel corso degli ultimi anni, dovrebbero arrivare altri tre punti per i tedeschi impegnati nel testa a testa per il primato del girone con l’Olanda. Arrivata in semifinale agli ultimi campionati europei, la nazionale di Koeman sta continuando a brillare dal punto di vista offensivo: 7 i gol complessivi finora ma meno bene la difesa, il cui unico clean sheet nelle ultime sei partite è stato quello dello scorso giugno contro la Romania. In casa dell’Ungheria probabile un’altra partita con gol.

I pronostici sulle altre partite

Gol probabili anche nella sfida tra Ucraina e Georgia che vedrà tra i suoi protagonisti due campioni del campionato di Serie A, Dovbyk e Kvaratskhelia. Vittoria ampiamente alla portata per la Turchia di Montella: con a disposizione la qualità dei vari Calhanoglu, Kokcu, Arda Guler, Kenan Yildiz e Akturkoglu, la sfida contro il Montenegro dovrebbe essere assolutamente alla portata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 2-4 in Turchia-Montenegro, Nations League, ore 20:45

Vincenti

Germania (in Bosnia Erzegovina-Germania, Nations League, ore 20:45)

(in Bosnia Erzegovina-Germania, Nations League, ore 20:45) Olanda (in Ungheria-Olanda, Nations League, ore 20:45)

(in Ungheria-Olanda, Nations League, ore 20:45) Turchia (in Turchia-Montenegro, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bosnia Erzegovina-Germania , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Turchia-Montenegro, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Ungheria-Olanda , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Ucraina-Georgia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Slovacchia-Svezia, Nations League, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Pareggio in Islanda-Galles, Nations League, ore 20:45