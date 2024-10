Croazia-Scozia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Croazia-Scozia è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca sabato alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il gruppo 1 di Lega A è quello del Portogallo, ancora a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Cristiano Ronaldo e compagni hanno fatto subito la voce grossa, mentre si profila una battaglia serrata per il secondo posto, che da quest’edizione dà comunque accesso alla fase ad eliminazione diretta attraverso uno spareggio.

Croazia e Polonia sono le due principali indiziate a contendersi la seconda piazza dietro ai lusitani. La Scozia, al contrario, rischia di restare fuori dalla corsa e di doversi rassegnare all’immediata retrocessione in Lega B.

Gli uomini di Steve Clarke, nonostante qualche buona individualità (il “napoletano” McTominay su tutti) non riescono ad uscire dalla spirale negativa in cui si erano cacciati già la scorsa estate durante gli Europei – il loro ultimo successo in una gara ufficiale risale a più di un anno fa – ed in Nations League hanno non hanno totalizzato neppure un punto nelle prime due partite, arrendendosi 3-2 alla Polonia e 2-1 al Portogallo. Contro i portoghesi ha alzato bandiera bianca anche la Croazia, battuta 2-1 all’esordio, ma la selezione balcanica si è prontamente rifatta nella sfida con la Polonia, piegata 1-0 grazie ad una rete del suo infinito capitano Luka Modric, che non ne vuole sapere di dire addio alla sua nazionale. Dalic contro la Scozia non avrà Juranovic, Majer e Stanisic ma sono decisamente più importanti le assenze con cui deve fare i conti Clarke, privo di tre potenziali titolari come McGinn, Gordon e McKenna.

Come vedere Croazia-Scozia in diretta tv e in streaming

La sfida Croazia-Scozia è in programma sabato alle 18:00 allo stadio Maksimir di Zagabria, in Croazia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Croazia non sarà più quella di qualche anno fa ma ha tutte le carte in regola per imporsi anche sulla Scozia, in difficoltà e senza diversi titolari. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Croazia-Scozia

CROAZIA (3-5-2): Livaković; Erlić, Ćaleta-Car, Gvardiol; Jakić, Modrić, Kovačić, Sučić, Sosa; Matanović, Petkovic.

SCOZIA (4-2-3-1): Gunn; Ralston, Hanley, Souttar, Robertson; Gilmour, McClean; Christie, McTominay, Doak; Dykes.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0