Gratta e Vinci, occhio a questi biglietti: sono stati annullati

Gratta e Vinci, occhio a questi biglietti: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di annullarli. Ecco la tabella completa

Quando si gioca a qualsiasi gioco dove ci sono dei soldi in palio, bisogna prestare attenzione ad alcune cose importanti. Intanto: mai giocare somme superiori alla vostra disponibilità; mai andare a rincorrere quelle che sono le possibili perdite; giocare con la testa, fermarsi al momento giusto e pensare al gioco solamente con un obiettivo, quello di trascorrere qualche minuto sognando e non a pensare a cambiare la vostra vita. Si perde sempre, non c’è dubbio. E questo consiglio è per tutti i giochi. Poi, per i Gratta e Vinci, ce n’è assolutamente un altro da seguire proprio alla lettera e non sappiamo come – ma succede – alcune persone non comprino i biglietti delle ricevitorie autorizzate e possono prenderli da qualcuno che li vende ad un prezzo minore di quello che è il costo ufficiale del tagliando. Nel 99,9% dei casi, vuole dire che c’è qualcosa che non va.

Gratta e Vinci, questi sono stati annullati

E come succede spesso, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei giorni scorsi ha pubblicato una tabella con dei biglietti che non danno diritto a chi li possiede di riscuotere, semmai, quella che potrebbe essere una vincita. Minima o massima che sia, questi tagliando sono carta straccia e fareste bene, qualora ne aveste qualcuno tra le mani, a rivolgervi alle autorità competenti, visto che sono stati oggetti di furto.

Sotto, quindi, troverete la tabella con tutti i dettagli dei Gratta e Vinci che non potranno mai pagare nessuno. Sì, tutti questi sono stati oggetti di furto nelle varie rivendite autorizzate in tutta Italia. Sono molti i casi di questo genere che passano alla cronaca nazionale e non in queste colonne. Quindi fate attenzione e ripetiamo, per il vostro bene, seguite quelli che sono sempre i nostri consiglio. Sappiamo che in alcune situazioni non è nemmeno semplice, ma se non ci riuscite chiedere aiuto: non è assolutamente una vergogna, anzi, è una grossa dimostrazione di coraggio e una grossa dimostrazione di volersi bene. Non solo a voi stessi, ma anche e soprattutto alle persone che vi stanno vicino.