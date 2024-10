Venezuela-Argentina, qualificazioni mondiali: streaming, formazioni, pronostici

Venezuela-Argentina è una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dove vederla, probabili formazioni e pronostici

“Non ci hanno lasciato viaggiare – ha detto in conferenza stampa il ct Lionel Scaloni a due giorni dal match -. Speriamo di poterlo fare nelle prossime ore se il tempo lo permette, altrimenti sarà difficile arrivare in tempo per la partita perché dovremo anche fare uno scalo (in Colombia come riporta l’edizione online di ‘Ole’, ndr), visto che non permettono lo sbarco dal suolo statunitense direttamente in Venezuela”. La situazione in casa Argentina è questa. La nazionale Albiceleste, che si è radunata a Miami, rischia di non giocare il match di questa sera contro il Venezuela. Tutto per l’uragano che sta mettendo apprensione agli Stati Uniti.

Non è un avvicinamento semplice, insomma. Anzi, la paura è palpabile nelle parole del commissario tecnico. E, nel momento in cui andiamo online, non sappiamo se il match si giocherà o meno. Ma intano, uno sguardo a quello che comunque potrebbe succedere, lo diamo lo stesso.

L’Argentina guida il girone di qualificazione sudamericano anche se viene da una sconfitta; il Venezuela, invece, di punti ne ha, al momento andrebbe agli spareggi per il passo mondiale, e arriva a questo match dopo una sconfitta e un pareggio nelle uscite di settembre. Evidente che ci sia una squadra favorita, che però potrebbe pagare un poco la situazione che si è venuta a creare. Ma difficilmente, l’Argentina, dovrebbe di nuovo perdere punti in questo match.

Dove vedere Venezuela-Argentina in diretta tv e in streaming

La sfida Venezuela-Argentina, valida per le qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale, è in programma il 10 ottobre, giovedì, alle 23:00. La gara è proposta in diretta su OneFootball: la piattaforma propone l’evento in pay-per-view. Per seguire le gare bisogna registrarsi, scaricare l’app ufficiale e acquistare il match. Inoltre, i match si possono vedere anche sul computer: in questo caso basta visitare il sito onefootball.com e seguire lo stesso iter.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Argentina è quotata a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sfida questa, che dovrebbe vedere la squadra ospite vincere. Una gara che dovrebbe anche chiudersi con almeno tre reti complessive. E il Venezuela potrebbe anche riuscire a trovare la via del gol nel corso dei 90minuti.

Le probabili formazioni di Venezuela-Argentina

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Aramburu, Y. Osorio, Ferraresi, Navarro; Casseres, Y. Herrera; Soteldo, Savarino, Machis; Rondon.

ARGENTINA (4-3-3): Rulli; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; de Paul, Mac Allister, E. Fernandez; Thiago Almada, Lautaro, Messi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3