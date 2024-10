Ungheria-Olanda, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Ungheria-Olanda è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La lotta per il primo posto nel gruppo 3 di Lega A sembra essere una questione che riguarda solo Germania e Olanda e le prime due giornate non hanno fatto altro che confermarlo. Oranje e Mannschaft si sono sbarazzate all’esordio di Bosnia e Ungheria e successivamente non se le sono mandate a dire, calcisticamente parlando, nel primo scontro diretto, terminato con un pirotecnico 2-2.

Entrambe di punti adesso ne hanno 4 e devono vincere a tutti i costi le prossime partite per avere la certezza di arrivare quantomeno a pari punti all’altro scontro diretto, in programma già nella prossima settimana in Germania ed in cui con ogni probabilità si deciderà il primo posto.

La selezione guidata da Ronald Koeman, arrivata in semifinale agli ultimi campionati europei, sta continuando a brillare dal punto di vista offensivo: contro Bosnia e Germania gli Oranje si sono scatenati, segnando 7 gol complessivi; meno bene la difesa, il cui unico clean sheet nelle ultime sei partite è stato quello dello scorso giugno contro la Romania. Olanda che, ad ogni modo, dovrà fare attenzione nell’insidiosa trasferta di Budapest contro un’Ungheria che va a caccia della prima vittoria dopo l’umiliante 5-0 rimediato all’esordio in Germania ed il deludente 0-0 contro la Bosnia di un mese fa. Sulla panchina della selezione magiara siede sempre l’italiano Marco Rossi, confermato nonostante non sia riuscito a portare Szoboszlai e compagni alla fase ad eliminazione diretta a Euro ’24, mancata per via della peggiore differenza reti rispetto alle altre terze.

Come vedere Ungheria-Olanda in diretta tv e in streaming

La sfida tra Ungheria e Olanda è in programma venerdì alle 20:45 alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Olanda è quotata a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Anche il segno “Gol” è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non sarà facile, per l’Olanda, portare via i tre punti da Budapest. La selezione di Koeman resta favorita ma è assai probabile che l’Ungheria riesca a segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Ungheria-Olanda

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Botka, Dardai, Orban; Bolla, A. Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, van Dijk, van de Ven, Hato; Gravenberch, Reijnders; Malen, Xavi Simons, Gakpo; Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2