Turchia-Montenegro, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Turchia-Montenegro è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La principale candidata alla promozione in Lega A, nel gruppo 4 di Lega B, è la Turchia di Vincenzo Montella. Il tecnico italiano è riuscito in pochi mesi a far ingranare una selezione ricca di talento ma reduce da anni difficili: da quando ha accettato l’incarico l’ex allenatore di Fiorentina e Milan ha ottenuto 7 vittorie in 15 gare, tre delle quali sono arrivate nell’ultimo campionato europeo.

La Turchia in Germania è andata oltre quelle che erano le aspettative, raggiungendo i quarti di finale. Il sogno si è interrotto nella sfida contro l’Olanda, costretta in ogni caso ad una non semplice rimonta. Calhanoglu e compagni hanno iniziato con il piede giusto anche in Nations League: dopo aver pareggiato 0-0 in Galles – dal 62′ in 10 uomini per l’espulsione di Yilmaz – gli uomini di Montella hanno fatto un sol boccone dell’Islanda, liquidata 3-1 nella sfida di Izmir. Quattro punti su sei disponibili bastano, al momento, per restare in cima alla classifica, in coabitazione con il Galles. Turchia che cercherà di incrementare il bottino nel match con il Montenegro di Robert Prosinecki, ultimo a quota zero punti. Due sconfitte su due per i balcanici, il cui obiettivo principale sarà quello di evitare la retrocessione in Lega C. L’ultimo successo dei montenegrini in una gara ufficiale risale allo scorso novembre, quando la spuntarono 2-0 sulla Lituania.

Come vedere Turchia-Montenegro in diretta tv e in streaming

La sfida tra Turchia e Montenegro è in programma venerdì alle 20:45 al Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun, in Turchia. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Due precedenti non lontanissimi, risalenti alle qualificazioni per i Mondiali qatarioti: prima un pareggio (2-2) e poi un successo turco (2-1). La sensazione è che anche stavolta assisteremo ad un match movimentato, da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Turchia-Montenegro

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Kokcu; Arda Guler, Kahveci, Akturkoglu; B. Yilmaz.

MONTENEGRO (4-2-3-1): Mijatovic; Marusic, Rubezic, Vujacic, Radunovic; Brnovic, Jovovic; Camaj, Jovetic, Krstovic; Mugosa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1