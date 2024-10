Ora non ci sono più dubbi: mazzata per Sinner e Alcaraz

Mazzata per Sinner e Alcaraz: adesso non ci sono più dubbi. C’è chi crede una cosa fortemente diversa da quasi tutti gli altri

Al momento, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i tennisti più forti del Mondo. Non solo per quella che è la classifica Atp, che è fatta di numeri, statistiche, e che alcune volte non mette in evidenza quello che è il reale talento, ma anche, e soprattutto, per lo spettacolo che i due, quando si incrociano, riescono a mettere in campo.

E dopo la finale dell’Atp di Pechino, tre ore di gioco di rara bellezza, a prendere la parola è stato Mats Wilander: l’ex atleta svedese, che per 7 volte è stato campione Slam, ha ribadito un concetto che molti nel circuito mondiale condividono: “Stanno seguendo le orme dei Big 3 – ha detto Wilander -. Spero che Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic non stiano ascoltandomi, ma in termini di livello, quando Sinner e Alcaraz sono al top del loro gioco, non c’è nessuno che abbia giocato un tennis migliore”.

Mazzata per Sinner e Alcaraz: le parole di Alex Dolgopolov

Qualcuno però non la pensa allo stesso modo. E uno di questi è l’ex tennista ucraino Alex Dolgopolov, che sul proprio profilo X, come potrete vedere sotto, ha commentato in questo modo. Ovviamente rispondendo alla presa di posizione di Wilander.

Sorry Mats, I rarely watch any tennis lately, but accidentally watched these highlights and my opinion is probably worthless.

Tend to strongly disagree, big 3 had way higher level of understanding the heights, pace changes and angles.

On a good day would never pick present stars https://t.co/hMANaQiq80 — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) October 3, 2024

“Scusa Mats ultimamente guardo raramente il tennis (si è arruolato nell’esercito ucraino, ndr), ma ho guardato per sbaglio gli highlights della finale del torneo di Pechino e la mia opinione probabilmente è inutile. Tendo a essere fortemente in disaccordo – ha scritto Dolgopolov – perché i Big 3 avevano un livello molto più elevato di utilizzo delle altezze, dei cambiamenti di ritmo e di ricerca degli angoli. In una buona giornata non sceglierei mai le star presenti attualmente”. Insomma, una mazzata davvero per Sinner e Alcaraz che al momento, secondo il pensiero dell’ucraino, sono indietro rispetto a quelli che hanno cambiato in maniera totale il modo di vedere questo sport, di guardarlo e di amarlo. Chissà, magari tra un po’ di anni anche lui potrebbe cambiare idea nel merito. Di certo, e questo è sotto gli occhi di tutti, lo spettacolo non manca proprio.