Esonero Fonseca, ultim’ora lampo: “Dovranno rassegnarsi”

Esonero Fonseca: ultim’ora sull’allenatore del Milan che dopo la doppia sconfitta tra Leverkusen e Firenze è tornato in bilico

Sembrava aver rimesso tutto a posto, Paulo Fonseca, con la vittoria nel derby. Milan vittorioso, dopo sei stracittadine di fila perse, e una squadra che sembrava rinata dopo un avvio di stagione balbettante.

E invece, dopo la sconfitta in Champions League, la seconda consecutiva contro il Leverkusen, è arrivata un’altra mazzata a Firenze con la legnata della Viola di Palladino. Ma non solo, anche una mezza presa di posizione della squadra “contro” il tecnico nei confronti del doppio calcio di rigore. Il primo lo ha tirato Theo, sbagliandolo, e la stessa sorte è capitata ad Abraham, con De Gea che li ha respinti tutte e due. Alla fine del match il portoghese ha detto chiaramente che il rigorista era Pulisic e che cose del genere non dovranno più accadere. Ha messo davanti alla verità la squadra, senza difendere i propri giocatori. Giusto così, quando ci si comporta in questo modo.

Esonero Fonseca, le ultime

Bene, detto questo, la sua panchina è tornata a traballare. Anche se, intervenendo al programma di Radio 24, Tutti Convocati, ha parlato il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini. Mettendo in luce una verità diversa.

“A Fonseca – ha svelato – è stata confermata la fiducia, chi si aspetta un esonero in questa sosta si dovrà rassegnare, salvo cataclismi che a me non risultano al momento”. Insomma, l’ex Roma, che il Milan ha preso dalla Francia, dovrebbe rimanere al proprio posto. Sì, noi usiamo il condizionale perché abbiamo capito nel corso degli ultimi anni che non c’è nulla di sicuro nel mondo del calcio, nessun allenatore è al riparo da sorprese, nemmeno quelli che vincono in alcune circostanze. E Fonseca non vince, purtroppo per i tifosi rossoneri, e le ultime notizie che sono circolate sono andate verso una situazione diversa, totalmente diversa. Chissà, magari potrebbe superare anche questo momento, ma al minimo passo falso il rischio esonero tornerebbe altissimo: vedremo come andrà a finire.