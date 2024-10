Cile-Brasile, qualificazioni Mondiali: streaming, formazioni, pronostici

Cile-Brasile è una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dove vederla, probabili formazioni e pronostici

Alla fine, onestamente, il Brasile non avrà particolari problemi ad andare al Mondiale, ma al momento, i verdeoro, non è che se la passino benissimo: quinti posto in classifica con solamente dieci punti conquistati in otto partite. Diciamo che da una squadra del genere, tutti, si aspettavano un avvio migliore.

Non è tutto buttato, ovviamente: ci sono moltissime partite ancora davanti e c’è la possibilità di tornare nelle zone di classifica sicuramente più congeniali a quella che è la storia di questa squadra. Ma si deve tornare a vincere, sin dal match della notte di venerdì contro il Cile. Che, comunque, dovrà vendere per forza di cose cara la pelle. Pulgar e compagni, infatti, al momento sarebbero fuori da tutto. Nono posto in graduatoria sulle dieci totali che in Sudamerica si giocano un posto al Mondiale, davanti solamente al Perù che ha fatto solo tre punti. Servirebbe anche in questo caso un cambio di marcia repentino. Ma il calendario non arriva di certo a favore della squadra cilena.

I padroni di casa non vincono una partita dal 12 giugno ed era un’amichevole. Se invece vogliamo vedere un’affermazione in partite ufficiali dobbiamo andate addirittura all’anno scorso. Quasi un anno preciso: era il 13 ottobre e in casa il Cile aveva avuto la meglio sul il Perù, appunto. Una squadra in crisi, che non trova quei calciatori tecnicamente dotati che in alcune circostanze hanno dimostrato di poter vincere le partite. Insomma, la sfida sembra essere bella indirizzata.

La sfida Cile-Brasile, valida per le qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale, è in programma l’11 ottobre, venerdì, alle 2:00. La sfida in questione, in Italia, sarà trasmesso sul sito OneFootball e in streaming sull’app, quindi basterà registrarsi e acquistare l’evento.

Il pronostico

Brasile ampiamente favorito, che riuscirà quasi sicuramente a prendersi i tre punti. Il Cile in questo momento sta davvero faticando tantissimo, quindi possibilità di venire fuori da questa situazione, in un match del genere, non ce ne sono.

Le probabili formazioni di Cile-Brasile

CILE (4-3-3): Cortes; Hormazabal, Maripan, P Diaz, Galdames; Valdes, Osorio, Echeverria, Pulgar; Vargas, Davila.

BRASILE (4-3-3): Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Telles; Andre, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta; Raphinha, Endrick, Rodrygo.

