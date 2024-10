Bosnia-Germania, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Bosnia-Germania è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Una vittoria roboante sull’Ungheria all’esordio e un pareggio pirotecnico e divertente in casa dell’Olanda nella seconda giornata. Questi i risultati ottenuto finora nel post-Europeo da una Germania che deve ancora smaltire la delusione per come è finita nella manifestazione che la scorsa estate ha avuto l’onore e l’onere di organizzare.

La Mannschaft di Julian Nagelsmann, trascinata dai suoi gioielli Musiala e Wirtz, nei quarti di finale era quasi riuscita a fermare i futuri campioni d’Europa della Spagna, portando la Roja ai calci di rigore, ma la rete dell’iberico Mikel Merino all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare ha scombinato i suoi piani.

L’ex allenatore del Bayern Monaco ha in ogni caso tra le mani una selezione forte e completa un po’ in tutti i reparti ed il ricambio generazionale sembra procedere a gonfie vele.

Lo dimostra la facilità con cui ha travolto i magiari – è finita 5-0 – nella prima giornata di Nations League (Lega A, gruppo 3), ma i tedeschi non hanno demeritato neppure in Olanda, replicando colpo su colpo ai temibili Oranje. In Bosnia, contro quella che molto probabilmente sarà la “cenerentola” del girone, dovrebbero arrivare altri tre punti. La selezione balcanica, promossa lo scorso anno dalla Lega B, ha esordito con una pesante sconfitta in Olanda (5-2) ma nella gara successiva è riuscita a strappare un punto a Budapest contro l’Ungheria (0-0). Nella Germania sarà assente la stella Musiala, ma il fantasista del Bayern Monaco non è l’unico che ha dato forfait: mancheranno anche ter Stegen (stagione finita per il portiere del Barça) e Havertz. L’attacco della Bosnia, invece, poggerà sulle spalle di Dzeko e Demirovic.

Come vedere Bosnia-Germania in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bosnia e Germania è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica, in Bosnia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Germania non dovrebbe avere problemi ad avere la meglio sulla Bosnia in una gara da almeno 3 gol totali.

Le probabili formazioni di Bosnia-Germania

BOSNIA (5-3-2): Vasilj; Gazibegović, Bičakčić, Katić, Barišić, Kolašinac; Šarić, Bašić, Burnić; Džeko, Demirović.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Andrich, Groß; Gnabry, Wirtz, Führich; Undav.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3