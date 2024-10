Bolivia-Colombia, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Bolivia-Colombia è una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dove vederla, probabili formazioni e pronostici

La nona giornata delle qualificazioni ai Mondiali sudamericani, ha in programma uno scontro importante tra Bolivia e Colombia. I padroni di casa, al momento, sarebbero fuori dalla manifestazione: occupano l’ottavo posto in classifica che non permetterebbe, nemmeno, di andare a giocarsi lo spareggio.

Gli ospiti invece, sono solamente a due punti dall’Argentina che guida il raggruppamento unico: una squadra, la Colombia, che proprio nell’impegno dello scorso settembre è riuscita a battere l’Albiceleste di Scaloni. Due formazioni in forma, senza dubbio: la Bolivia infatti, sei dei nove punti che fino al momento ha conquistato, li ha portati a casa nel corso delle ultime due giornate. Insomma, sulla scia di questo entusiasmo che c’è, ed è evidente, si potrebbe pensare a fare un altro risultato importante, di quelli che potrebbero dare realmente un senso diverso alla seconda parte di qualificazione.

Un elemento da non sottovalutare in questo match è sicuramente quello dell’altura. La gara infatti si giocherà a La Paz a 4mila metri di altezza. E manca l’ossigeno, l’aria è rarefatta. E tutto questo qualche problema alla Colombia lo potrebbe portare. Qualitativamente, gli ospiti, sono una squadra migliore, non ci possono essere discussioni nel merito, ma il fattore stadio potrebbe sicuramente influenzare un poco la contesa.

Dove vedere Bolivia-Colombia in diretta tv e in streaming

La sfida Bolivia-Colombia, valida per le qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale, è in programma il 10 ottobre, giovedì, alle 22:00 allo stadio Hernando Siles di La Paz. La sfida in questione, in Italia, non si potrà vedere da nessuna parte: nessuno ha acquisito i diritti per queste partite che riguardano un paese troppo lontano dal nostro.

Il pronostico

Una gara da pareggio, secondo noi, visto quello che vi abbiamo raccontato prima. Un punto che poi, oggettivamente, andando a vedere la classifica, farebbe sicuramente comodo ad entrambe le formazioni.

Le probabili formazioni di Bolivia-Colombia

BOLIVIA (4-3-3): Lampe; Sagredo, Suarez, Haquin, Medina; Villamil, Vaca Moreno, Robson Matheus; Miguelito, Algaranaz, Fernandez.

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Mosquera, Lucumi, Mojica; Rios, Lerma, Arias; Diaz, Duran, Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1