I pronostici di martedì 8 ottobre: Champions League femminile, EFL Trophy

I pronostici di martedì 8 ottobre, in attesa della Nations League c’è la Champions League femminile, mentre in Inghilterra si gioca l’EFL Trophy.

L’English Football League Trophy, attualmente noto come Bristol Street Motors Trophy per motivi di sponsorizzazione, è una competizione annuale di calcio aperta a tutti i club inglesi di League One e League Two, con l’aggiunta di 16 squadre under 21 provenienti dalla Premier League e dalla Championship.

Questa competizione vive i suoi momenti di gloria un paio di volte a stagione, quando tutto il calcio europeo si ferma per la sosta delle nazionali. Quando è già capitato a inizio settembre, c’è stata una vera e propria valanga di gol. Vediamo statistiche alla mano dove potrebbero ripetersi gli “over 2,5” anche stasera.

I pronostici sulle altre partite

Notts County-Northampton è sfida tra una squadra di League Two e una di League One: in casa il Notts County non ha subito gol in una sola occasione, il Northampton ha un rendimento peggiore ma resta di categoria superiore: almeno un gol per squadra probabile. Stesso pronostico per Peterborough-Stevenage: si sono affrontate pochi giorni fa ed è finita 2-1, inoltre il Peterborough ha fatto registrare il segno “gol” in otto delle ultime dieci partite ufficiali.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio alle sfide con in campo le squadre giovanili: Bolton-Aston Villa U21, Rotherham-Newcastle U21, MK Dons-Arsenal U21 e Wrexham-Wolves U21.

In campo anche la Champions League femminile: ecco l’approfondimento sulla partita della Roma impegnata contro il Wolfsburg.

Vincenti

Roma o pareggio (in Roma-Wolfsburg, Champions League femminile, ore 18:45)

(in Roma-Wolfsburg, Champions League femminile, ore 18:45) Reading (in Cheltenham-Reading, EFL Trophy, ore 20:00)

(in Cheltenham-Reading, EFL Trophy, ore 20:00) Birmingham (in Shrewsbury Town-Birmingham, EFL Trophy, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

MK Dons-Arsenal U21 , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Rotherham-Newcastle U21 , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Bolton-Aston Villa U21 , EFL Trophy, ore 20:45

, EFL Trophy, ore 20:45 Wrexham-Wolves U21, EFL Trophy, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Leyton Orient-Colchester , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Notts County-Northampton , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Peterborough-Stevenage, EFL Trophy, ore 20:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 13.98 GOLDBET ; 15.19 SNAI; 13.98 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Roma vincente in Roma-Wolfsburg, Champions League femminile, ore 18:45