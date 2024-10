Inghilterra-Grecia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Inghilterra-Grecia è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Dopo aver sfiorato per la seconda volta consecutiva la vittoria dell’Europeo in estate, l’Inghilterra si è affidata a Lee Carsley, nominato – per il momento – commissario tecnico ad interim. L’ex allenatore dell’Under 21, in ogni caso, ha già fatto vedere sin dalle prime uscite una grande discontinuità rispetto al predecessore, il criticatissimo Gareth Southgate, rimosso dall’incarico quasi a furor di popolo nonostante la finale raggiunta in Germania (e persa contro la Spagna).

Carsley ha coinvolto maggiormente quei giocatori che con Southgate non avevano trovato spazio. Ma la cosa più importante è che si sono visti subito dei netti miglioramenti sul piano del gioco. L’Inghilterra nelle prime due partite di Nations League ha giocato un tipo di calcio più propositivo e aggressivo, battendo senza grossi problemi Irlanda e Finlandia, entrambe piegate con il risultato di 2-0. La selezione dei Tre Leoni, sostanzialmente, ha già messo le cose in chiaro nel gruppo 2 di Lega B, dove era finita dopo l’umiliante retrocessione con cui ha dovuto fare i conti nell’ultima edizione. Contro la Grecia, a Wembley, Carsley dovrebbe dare fiducia allo scatenato Palmer – due settimane fa l’attaccante del Chelsea ha messo a segno una quadripletta con il Brighton – che probabilmente si alternerà con Grealish.

A centrocampo potremmo rivedere Gomes, il “coniglio” tirato fuori dal cilindro dal selezionatore un mese fa (scelta rivelatasi azzeccata quella di schierare il giocatore del Lille). Il c.t. ha chiamato per la prima volta anche Solanke, acquistato in estate dal Tottenham.

Anche la Grecia è a punteggio pieno

Due vittorie su 2 anche per gli ellenici, che come gli inglesi dopo le prime giornate sono a punteggio pieno ed hanno realizzato pure un gol in più (3-0 alla Finlandia e 2-0 all’Irlanda).

Non poteva iniziare meglio l’avventura del serbo Ivan Jovanovic sulla panchina della selezione greca, intenta a mettersi alle spalle la mancata qualificazione agli ultimi campionati europei.

Come vedere Inghilterra-Grecia in diretta tv e in streaming

La sfida Inghilterra-Grecia è in programma giovedì alle 20:45 al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol Casa 2-4” invece è quotato a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Inghilterra ha brillato nelle prime due uscite e dovrebbe conquistare altri tre punti anche contro la Grecia. La nazionale dei Tre Leoni, come contro Irlanda e Finlandia, segnerà verosimilmente almeno due reti.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Grecia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Guéhi, Stones, Lewis; Rice, Mainoo; Saka, Palmer, Gordon; Kane.

GRECIA (4-3-3): Tzolakis; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Mantalos, Pelkas, Bakasetas; Masouras, Pavlidis, Tzolis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0