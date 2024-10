Fognini è una iena: la reazione spiazza tutti

Fabio Fognini, nessuno dei due ha usato mezzi termini per definire l’altro: verdetto inappellabile, è andata così.

Il suo cammino in quel di Shangai era iniziato nel migliore dei modi. Era riuscito ad assicurarsi, dopo una battaglia andata avanti per tre set, il derby tricolore contro il suo connazionale Luciano Darderi, che al momento occupa la 42esima posizione del ranking Atp. Non è stato in grado di bissare questo bel successo, invece, al secondo turno del Masters 1000 cinese, che lo ha visto capitolare contro lo statunitense Tommy Paul.

Sconfitta che nulla toglie, in ogni caso, ai meriti di Fabio Fognini, che a 37 anni continua a dimostrare di avere ancora qualche cartuccia da sparare. Oltre ad una gran voglia di farlo, s’intende. L’energia è sempre la stessa, quella di un campione che non ha voglia di arrendersi ma che intende, al contrario, scrivere ancora qualche altra pagina della sua storia sportiva. Seppur consapevole, naturalmente, del fatto che il tempo sia poco clemente e che le occasioni per farlo potrebbero contarsi, oramai, sulla punta delle dita.

Quello che il tennista di Arma di Taggia di sicuro non ha perso è l’ironia, come si evince chiaramente dal video dell’Atp Tour circolato sulle varie piattaforme social nelle scorse ore. Un filmato nel quale gli viene rivolta una domanda tanto curiosa quanto insolita e alla quale ha risposto alla sua maniera: in modo, cioè, per nulla scontato.

Fognini e Berrettini, lo scambio social fa sorridere i tifosi

A lui, ma anche ad altri colleghi italiani del circuito, è stato chiesto di partecipare ad un gioco e di individuare, nello specifico, un animale al quale fosse paragonabile l’ex numero 1 d’Italia, vale a dire Matteo Berrettini.



Fognini, che il suo connazionale lo conosce come le sue tasche, non ha esitato neppure per un istante. Per lui non c’è animale più “simile” (in senso lato s’intende) al romano dell’orso. E non per una questione caratteriale, essendo Matteo piuttosto solare, ma estetica. “I suoi capelli sono così – ha detto, mimando i suoi ricci vaporosi – e anche la sua barba è come… intensa (nel senso di folta, ndr)”.

Berrettini, al quale è stato mostrato il video, è esploso in una grassa risata. “Non è il primo animale che mi sarebbe venuto in mente – ha replicato – ma lo apprezzo, Fabio”. Poi, gli è toccato fare la stessa cosa e individuare un animale assimilabile a Fognini. Ebbene, per lui ha scelto una iena, che è veloce e al tempo stesso forte, proprio come il tennista di Arma di Taggia.