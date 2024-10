Affare in rampa di lancio: Ferrari scatenata. Vasseur pronto a prendersi tutto per il prossimo anno. Non solo i piloti. La rivoluzione

Rivoluzione rossa, si potrebbe dire. Soprattutto perché non solo ci sarà Lewis Hamilton il prossimo anno dentro la monoposta della scuderia di Maranello, ma anche perché, almeno secondo le informazioni che arrivano dalla Francia, ci potrebbe essere un esodo clamoroso che potrebbe coinvolgere anche la squadra italiana.

Luca De Meo ha infatti rilasciato un’intervista a L’Equipe, sottolineando alcuni fattori della Alpine. La squadra francese potrebbe perdere diversi uomini nei prossimi anni, praticamente ci potrebbe essere un esodo clamoroso al quale, la Ferrari, guarda con interesse. “Abbiamo dato parola e garanzie fattive che non ci saranno perdite di posti di lavoro, e se ci saranno persone attratte dall’idea di progettare un motore per la Formula 1 non avranno problemi a ricollocarsi in altri team,” ha detto De Meo, nelle parole che sono state riportate dal sito f1-news.eu.

Affare in rampa di lancio, Ferrari all’assalto

In tutto questo, De Meo, ha ufficialmente rivelato in quell’intervista al quotidiano francese un fatto: “Fred Vasseur della Ferrari ci ha chiamato per chiederci se poteva prendere qualcuno dei nostri tecnici e se potevamo risparmiare loro il periodo di gardening leave,” ha detto De Meo.

“Cosa ho risposto? Che va bene, la vita va così. Non chiuderemo certo in una prigione i nostri ragazzi,” ha sottolineato De Meo, “ribadendo la filosofia aziendale – spiega il sito citato prima – di flessibilità e supporto continuo ai dipendenti. Questa dichiarazione dimostra un approccio equilibrato tra le esigenze operative dell’azienda e il benessere dei propri collaboratori”. Insomma, una Ferrari che guarda con interesse a quello che sta succedendo nella vicina Francia: una situazione quindi da tenere sotto osservazione e chissà, magari nelle prossime ore ci potrebbe anche essere un annuncio ufficiale.