Sinner, brutto scivolone: il regalo riciclato finisce nel mirino

Anche stavolta Jannik Sinner è finito nel mirino per un gesto inaspettato: gliene stanno dicendo di cotte e di crude.

Fatta eccezione per il bacio che gli ha “rubato” in mondovisione dopo la vittoria degli Us Open, Anna Kalinskaya è la fidanzata perfetta per Jannik Sinner. È discreta, genuina, semplicemente bellissima nella sua semplicità, a tratti addirittura disarmante. Mai una parola di troppo o fuori posto, mai un comportamento sopra le righe. C’è, è presente nella vita del campione, ma non fa mai nulla che possa attirare l’attenzione su di sé.

La ragazza ideale, dunque, per il riservatissimo altoatesino, che non ha mai voluto mescolare vita privata e carriera sportiva. Scelta saggia, oltretutto, con i detrattori che ci sono in circolazione al giorno d’oggi. Sta di fatto, insomma, che il loro amore procede a gonfie vele e che i due tennisti, ormai è chiaro a tutti, fanno sul serio. Talmente sul serio che la loro relazione, sebbene sia iniziata da qualche mese appena, è già praticamente diventata un affare di famiglia.

Non ci risulta che Sinner abbia ancora avuto il tempo di recarsi in Russia e di conoscere personalmente le persone più vicine ad Anna, a meno che non si siano incontrati altrove, in occasione di qualcuno degli appuntamenti del Tour. Posto che non si siano ancora stretti la mano, comunque, Jannik ha ugualmente fatto un bellissimo regalo ad una delle persone più importanti nella vita della sua dolce metà.

Sinner sotto accusa, ma il giallo è già risolto

Non tutti sanno che la Kalinskaya ha un fratello di nome Nikolay: è un calciatore e gioca nella squadra russa del Nizhny Novgorod. Proprio sul suo profilo, nelle scorse ore, è comparsa una fotografia della quale, manco a dirlo, si è tanto dibattuto sui social network.

Il 31enne indossa, in questo scatto, una maglia autografata da Steph Curry, campione NBA dei Golden State Warriors. E fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che la maglia è la stessa che il cestista statunitense aveva regalato a Jannik all’Arthur Ashe Stadium qualche settimana fa, subito dopo il suo trionfo agli Us Open. Non ci è voluto molto, dunque, perché Sinner venisse accusato di avere riciclato un regalo per suo cognato. Cosa che scopriamo essere, tuttavia, falsa.

Si è scoperto, infatti, che il numero 1 del mondo aveva espressamente chiesto a Curry quella maglia per farne dono a Nikolay, tanto è vero che la dedica è rivolta non a Jannik, ma al fratello di Anna. Voleva stupirlo, essendo a conoscenza della sua passione per i Warriors e per il cestista di Akron. Arcano svelato, dunque: nessun riciclo, solo un bellissimo pensiero.