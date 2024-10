Fiorentina-Milan, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Fiorentina-Milan è una partita valida per la settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Champions League è stata nuovamente amara per un Milan che a Leverkusen contro il Bayer ha preso atto per l’ennesima volta in stagione dei propri limiti. I rossoneri si sono arresi 1-0 ai campioni di Germania, confermando il rendimento deludente lontano dal “Meazza”. Ancora zero vittorie fuori casa per la squadra di Paulo Fonseca, escludendo ovviamente il derby con l’Inter.

Due sconfitte su due, dunque, nella coppa dalle grandi orecchie (due settimane fa erano rimasti a mani vuote anche contro il Liverpool). Theo Hernandez e compagni prima della sosta per gli impegni delle nazionali tenteranno di allungare la striscia vincente in campionato dopo i tre successi di fila con Venezia, Inter e Lecce, con l’obiettivo di restare quantomeno attaccati a Napoli e Juventus, le uniche squadre che al momento hanno più punti del Diavolo. Il Milan farà visita ad una Fiorentina in difficoltà e che stenta a decollare. La Viola in Serie A è riuscita a battere soltanto la Lazio – vittoria peraltro arrivata grazie a due rigori – e domenica scorsa nel derby toscano con l’Empoli (0-0) non ha fatto registrare neppure un tiro in porta.

Se da una parte Raffaele Palladino nelle ultime 3 partite ha fatto in modo di rendere più ermetica la difesa, dall’altro l’attacco continua a deludere e a concretizzare poco rispetto a quanto creato. Secondo gli xG, la Fiorentina avrebbe dovuto segnare 10,24 gol ed invece ne ha realizzati solo 7 (quarto peggior differenziale in Serie A). Piange pure la classifica, con i gigliati undicesimi a quota 7 punti, ed i limiti nella costruzione del gioco sono apparsi evidenti anche in Conference League con i modestissimi gallesi del TNS, battuti 2-0 grazie all’inserimento nel secondo tempo dei giocatori di maggior talento.

Fiorentina-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino dovrebbe riproporre la difesa a tre: con Pongracic ancora a mezzo servizio, il trio sarà composto da Martinez Quarta, Comuzzo (ballottaggio con Ranieri) e Biraghi. A centrocampo cerca spazio l’ex di turno Adli, in gol in Conference League, ma certamente non ci sarà Mandragora, per il quale si prevede uno stop non di breve durata. Sulla trequarti Colpani e Gudmundsson supporteranno l’ormai insostituibile Kean.

Sarà il 4-4-2 invece il modulo scelto da Fonseca per affrontare la Fiorentina. Il tecnico portoghese ha qualche dubbio: solito duello tra Calabria ed Emerson Royal in difesa, ma è ballottaggio anche tra Tomori e Pavlovic.

Come vedere Fiorentina-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Milan, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Gli impegni ravvicinato dovrebbero influire sulla prestazione di entrambe, anche se il Milan sembra avere più certezze rispetto ad una Viola ancora molto deludente sotto il profilo del gioco. Guardando ai precedenti giocati al “Franchi”, le due squadre sono sempre andate a segno negli ultimi 5 anni – il segno “No Gol” manca dal 2019 – e sembrano esserci i presupposti per una gara movimentata anche stavolta.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Comuzzo, Biraghi; Dodò, Cataldi, Bove, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1