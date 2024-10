Inter-Torino, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Inter-Torino è una partita valida per la settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non è stata una settimana semplice per l’Inter. E, in generale, non sono giorni semplici per la truppa di Simone Inzaghi. Gli arresti hanno toccato da vicino la società – che ricordiamo, non è indagata – e un po’ di rumore c’è stato. Nel corso delle ultime ore, comunque, secondo il Corriere della Sera, il club nerazzurro aveva avvisato la Digos di quelle che erano le richieste degli ultras. Quindi, l’Inter, avrebbe agito correttamente. Vedremo quello che succederà.

Tornando al campo, invece, i campioni d’Italia sperano di chiudere al meglio la settimana prima di andare alla sosta: vittoria con l’Udinese nello scorso weekend, semplice affermazione in Champions League, con annesso turnover, contro la Stella Rossa e adesso una partita che forse è la più difficile dei tre. Il Torino ha perso la prima partita contro la Lazio domenica scorsa e non vuole perdere di nuovo. Vanoli ha immediatamente dato un’impronta alla propria squadra e a San Siro ha già giocato, e pareggiato, in questa stagione. Un pareggio che clamorosamente ha pure lasciato l’amaro in bocca visto com’è arrivato.

Inter-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Non avrà a disposizione Barella, Simone Inzaghi. Al suo posto dovrebbe esserci spazio per Frattesi. Davanti ritorna Thuram, dopo il turno di riposo in Champions League. A completare il reparto ci sarà Lautaro Martinez. Dietro c’è Bisseck, con Darmian che dovrebbe riprendere il posto che nella notte europea è stato lasciato a Dumfries.

In casa Torino di dubbi di formazione ce ne sono pochi: Vanoli giocherà con il 3-5-2 e in attacco si affiderà alla coppa formata da Zapata e da Sanabria. Il pacchetto difensivo, invece, sarà composto da Vojvoda, Coco e Maripan.

Come vedere Inter-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida Inter-Torino è in programma sabato alle 20:45. Verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Il match in questione infine, come tutti quelli che in Serie A si giocano il sabato sera, si potrà vedere anche su Sky che, ogni settimana, ha la possibilità di mandare tre gare del massimo campionato italiano. In questo caso, per lo streaming, è possibile vedere la partita anche con Now Tv.

La vittoria dell’Inter è quotata a 1.32 su Goldbet, Lottomatica e a 1.30 Snai.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive quella di San Siro. Gara che vedrà quasi sicuramente la vittoria dell’Inter. I nerazzurri chiuderanno al meglio la settimana e poi si riposeranno sperando di non sentire notizie che vanno oltre il calcio giocato. Per il Torino – che comunque dovrebbe riuscire anche a trovare la via del gol – si potrebbe materializzare la seconda sconfitta di fila.

Le probabili formazioni di Inter-Torino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan; Pedersen, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Zapata, Sanabria.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1