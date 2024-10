Bundesliga, pronostici sesta giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, subito in campo Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen dopo gli impegni infrasettimanali in Champions League: pronostici.

Nel sabato pomeriggio di Bundesliga scendono in campo due squadre che in settimana sono state impegnate in Champions League: il Borussia Dortmund e i campioni di Germania in carica del Bayer Leverkusen. I gialloneri in coppa si sono divertiti prendendo a pallate il malcapitato Celtic, annichilito 7-1 al Signal Iduna Park, e facendo due su due (due settimane prima, all’esordio, si erano imposti 3-0 sui belgi del Club Brugge).

In campionato, però, gli uomini di Nuri Sahin devono essere più continui. In classifica sono a -3 dalla capolista Bayern Monaco eppure prima di loro ci sono ben 3 squadre: pesa il pareggio esterno di Brema ma soprattutto l’impronosticabile 5-1 rimediato in casa dello Stoccarda.

Venerdì scorso il Borussia Dortmund si è risollevato battendo 4-2 il Bochum e, dopo la scorpacciata di gol con gli scozzesi, va a caccia di conferme contro l’ostico Union Berlino. I capitolini sono appena caduti (1-0 in casa del Monchengladbach) perdendo l’imbattibilità, ma se davanti al proprio pubblico hanno sempre vinto qualcosa vorrà pur dire: si può dare fiducia al Borussia in un match in cui anche l’Union andrà verosimilmente a segno. Compito sulla carta più agevole per le Aspirine di Xabi Alonso, reduci dal successo per 1-0 sul Milan ed anche loro a punteggio pieno in Champions League. Il Bayer Leverkusen, che domenica ha fermato il Bayern Monaco all’Allianz Arena, non dovrebbe mancare l’appuntamento coi tre punti contro il neopromosso Kiel, ultimo in classica e con la peggior difesa.

Le previsioni sulle altre partite

Due vittorie nelle ultime tre partite per il Werder Brema, la cui unica sconfitta è arrivata nella sfida proibitiva con il Bayern Monaco. I biancoverdi daranno molto probabilmente vita ad un match avvincente con il Friburgo, che ha l’obbligo di ripartire dopo l’incredibile tonfo casalingo con il neopromosso St. Pauli: almeno una rete per parte al Weserstadion.

Incontro tutt’altro che scontato, infine, quello tra Bochum e Wolfsburg. I Blauen non hanno ancora vinto una partita ma nelle ultime tre giornate sono sempre andati a segno e venerdì hanno messo in difficoltà il Dortmund: venderanno cara la pelle anche contro i Lupi, che non vincono da prima delle sosta per gli impegni delle nazionali.

Bundesliga: possibili vincenti

Borussia Dortmund o pareggio (in Union Berlino-Borussia Dortmund)

Wolfsburg o pareggio (in Bochum-Wolfsburg)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Union Berlino-Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen-Kiel

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Bochum-Wolfsburg

Werder Brema-Friburgo

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” in Union Berlino-Borussia Dortmund è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Gol” in Bochum-Wolfsburg è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

