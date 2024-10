Porto-Manchester United, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Porto-Manchester United è una partita valida per la seconda giornata dell’Europa League. Dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

Il momento forse più duro da quanto si siede sulla panchina del Manchester United. Quelli di Ten Hag sono dei giorni difficilissimi: si parla con una certa insistenza di un esonero imminente, e con Massimiliano Allegri pronto a prendere il suo posto sulla panchina dei Red Devils.

Di certo, dopo la legnata interna contro il Tottenham dello scorso weekend, il tecnico olandese tra il match contro il Porto di questa sera e quello di campionato del prossimo fine settimana si gioca tutto. Anche perché poi ci sarà la sosta, quindi sarebbe “il momento ideale” per dare una svolta tecnica alla squadra. Insomma, alta tensione in Inghilterra. Mentre il Porto arriva a questo match con uno stato d’animo decisamente diverso.

Certo, i padroni di casa hanno perso al debutto contro il Bodo|Glimt, ma sanno benissimo che la nuova formula permette di stare sereni. Sì, anche in Europa League si gioca come in Champions, con 8 partite da disputare prima della classifica finale. I lusitani, comunque, sono riusciti a mettersi alle spalle la sconfitta europea superando in casa, quattro a zero, l’Arouca. E tra le mura amiche, Galeno e compagni, fanno paura.

Come vedere Porto-Manchester United in diretta tv e streaming

La sfida Porto-Manchester United, valida per la prima giornata della nuova Europa League, è in programma giovedì 3 ottobre alle 21:00. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Manchester United è quotata a 2.60 su Goldbet e Lottomatica e a 2.55 su Snai. Il pareggio invece a 3.35 su Goldbet e Lottomatica e stessa quota anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Pensare che il Manchester United possa perdere, di nuovo, appare difficile. Sicuro dal match di questa sera si capirà se la squadra è ancora con Ten Hag oppure meno. Noi crediamo di sì. Quindi il match contro il Porto potrebbe finire in pareggio. Sicuramente, la gara in questione, regalerà almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Porto-Manchester United

PORTO (4-2-3-1): Costa; Mario, Pedro, Perez, Moura; Gonzalez, Varela; Pepe, Sousa, Galeno; Omorodion.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Eriksen, Ugarte; Diallo, Fernandes, Rashford; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2