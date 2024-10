Europa League, i pronostici del 3 ottobre ore 18:45

Europa League, la Lazio va a caccia della seconda vittoria nella competizione dopo la goleada rifilata alla Dinamo Kiev. In campo anche Spurs e Galatasaray.

In Europa League si ritorna in campo a distanza di una settimana dalla prima giornata della fase campionato. I match, però, stavolta non sono spalmati su due giorni ma, come accadeva in passato, sono tutti in programma nella giornata di giovedì 3 ottobre. Tra le squadre che anticipano (h 18:45) c’è anche la Lazio di Marco Baroni che va a caccia della seconda vittoria nella competizione dopo il rotondo 3-0 rifilato sette giorni fa alla Dinamo Kiev sul campo neutro di Amburgo.

Per i biancocelesti, reduci dal rocambolesco successo (2-3) con il Torino in campionato, c’è un altro test niente male, visto che a Roma arriva una squadra talentuosa come il Nizza, da quest’anno allenato dall’ex Lens Haise.

I rossoneri finora sono stati discontinui ed incostanti in Ligue 1, tuttavia in Europa League all’esordio hanno fermato la temibile Real Sociedad (1-1) e tenteranno di fare lo stesso anche nella Capitale. La Lazio, però, sembra crescere partita dopo partita, in particolar modo sul piano del gioco e, sfruttando la spinta del proprio pubblico, ha tutte le carte in regola per imporsi sugli Aiglons in un match che dovrebbe regalare almeno tre gol complessivi. Altra goleada in vista per il Tottenham, impegnato a Budapest contro il Ferencvaros, battuto dall’Anderlecht nella prima giornata: gli Spurs, ringalluzziti dopo la vittoria nettissima ad Old Trafford (0-3) sul Manchester United nel weekend, dovrebbero regolare senza problemi anche i magiari.

Le previsioni sulle altre partite

Resterà verosimilmente a punteggio pieno pure il Galatasaray: i giallorossi, frenati a sorpresa dal Kasimpasa in campionato (3-3), affrontano una delle squadre sulla carta meno competitive di quest’Europa League, i lettoni del RFS Riga: c’è da aspettarsi un successo rotondo da parte di Osimhen e compagni.

Continua il momento negativo dell’Hoffenheim: i tedeschi, reduci da ben 4 sconfitte di fila in Bundesliga, non riescono a tenere a bada gli attacchi avversari (14 gol subiti da fine agosto in poi) e la Dinamo Kiev, desiderosa di riscattare la brutta sconfitta con la Lazio potrebbe approfittarne. La Real Sociedad invece ha buone possibilità di raccogliere almeno un punto contro l’Anderlecht: in terra basca la squadra di Imanol ha spesso una marcia in più. Si preannunciano più equilibrate, infine, le sfide tra Olympiacos e Braga, Maccabi Tel Aviv e Midtjylland e Slavia Praga e Ajax: è assai probabile che vadano a segno entrambe.

Europa League, possibili vincenti

Lazio (in Lazio-Nizza)

Galatasaray (in RFS-Galatasaray)

Dinamo Kiev o pareggio (in Hoffenheim-Dinamo Kiev)

Real Sociedad (in Real Sociedad-Anderlecht)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Ferencvaros-Tottenham

Lazio-Nizza

RFS-Galatasaray

Europa League, le partite da almeno un gol per squadra

Maccabi Tel Aviv-Midtjylland

Olympiacos-Braga

Slavia Praga-Ajax

Comparazione quote

La vittoria della Lazio è quotata a 1.78 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Gol” in Slavia Praga-Ajax è quotato invece a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

