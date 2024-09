I pronostici di venerdì 27 settembre: Serie A, B, Liga, Ligue 1, Bundesliga e Saudi Pro League

I pronostici di venerdì 27 settembre, finita la due giorni di Europa League tornano in campo Bundesliga, Liga, Ligue 1, Serie A, B e Saudi Pro League.

Terminata la due giorni di Europa League tornano subito in campo i principali campionati europei con gli anticipi di Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più tre partite della Saudi Pro League dove ci sarà l’Al Nassr di Pioli che ha iniziato alla grande alla guida di Cristiano Ronaldo e compagni con due vittorie consecutive. Contro il modesto Al Wehda goleada probabile.

Potrebbe essere un venerdì ricco di gol anche in giro per l’Europa: il Milan a trazione offensivo di Fonseca, ringalluzzito dalla vittoria nel derby con l’Inter, chiede strada al Lecce in difficoltà ed eliminato pure dal Sassuolo in Coppa Italia.

I pronostici sulle altre partite

Gol e over probabili anche nell’anticipo di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Bochum e in quello di Ligue 1 tra PSG e Rennes, con le squadre in casa che partono favorite per la vittoria.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-4 CASA + MULTIGOL 1-2 OSPITE in Milan-Lecce, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Al Ittihad (in Al Ittihad-Al Khallej, Saudi Pro League, ore 20:00)

(in Al Ittihad-Al Khallej, Saudi Pro League, ore 20:00) Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Bochum, Bundesliga, ore 20:30)

(in Borussia Dortmund-Bochum, Bundesliga, ore 20:30) Milan (in Milan-Lecce, Serie A, ore 20:45)

(in Milan-Lecce, Serie A, ore 20:45) PSG (in PSG-Rennes, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al-Nassr FC Al-Wehda , Saudi Pro League, ore 17:55

, Saudi Pro League, ore 17:55 Borussia Dortmund-Bochum , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Milan-Lecce , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Estoril-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Heracles-Heerenveen , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 PSG-Rennes, Ligue 1, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 8.35 GOLDBET ; 8.10 SNAI; 8.35 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Cittadella-Frosinone, Serie B, ore 20:30