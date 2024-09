Ormai è fatta, nuovi campioni in Formula 1: c’è già la data

Ormai è fatta: si avvicina la fine dell’era della Red Bull: nuovi campioni nella Formula 1. L’annuncio è ufficiale e c’è già la data

Il dominio della Red Bull, incontrastato negli ultimi anni, sembra decisamente essere al capolinea. Per la gioia anche dei tifosi di tutte le altre squadre che hanno vissuto pochissime gioie nel corso delle ultime stagioni. Ma già da quest’anno si vede che qualcosa dentro la Formula Uno è cambiata. E, senza dubbio, è un bene per lo spettacolo.

E negli anni a venire? La sensazione è che la cosa possa continuare, soprattutto per il 2025 grazie alla McLaren e si spera, pure, nella Ferrari. Vasseur ha già annunciato che ad Austin ci saranno gli aggiornamenti in vista dell’anno prossimo, quando al fianco di Leclerc ci sarà Lewis Hamilton. Ma non ci sono solamente le big, solite, che cercheranno di rendere la vita difficile a tutte le altre. Sì, perché anche la Aston Martin ormai è uscita allo scoperto. La scuderia, dopo aver preso Newey, lavora in grande. E nel 2026 – magari anche con Max Verstappen alla guida – vuole essere protagonista assoluta del Mondiale. Non ci si nasconde in nessun modo.

L’annuncio dell’Aston Martin: vuole il titolo

A parlare, apertamente, di questa volontà, ci ha pensato Jefferson Slack, direttore commerciale e marketing Aston Martin, al podcast di James Allen: “L’obiettivo è lottare per gare e mondiale. Lo faremo, vogliamo vincere. Il 2026 sarà il primo anno in cui potremmo mettere in pista tutti gli strumenti che abbiamo per farlo. Quando passi dall’essere una squadra da 300 dipendenti ad una da 1000 è un processo che può durare 5,6 o 7 anni. Stiamo cercando di andare contro le squadre che sono brave a farlo da anni”.

Insomma, una presa di posizione netta. “Non sarà facile, ma abbiamo un obiettivo e abbiamo tutto per riuscirci. Newey? Adrian nel 2026 avrà un ruolo importante e credo che per il 2027 saremo davvero pronti per giocarci il titolo. Ha vinto in ogni scuderia con cui ha lavorato, vincerà anche con noi. Fa una differenza enorme”.