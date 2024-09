Bundesliga, pronostici quinta giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, il Friburgo è la sorpresa di questo primo scorcio di stagione: Grifo e compagni hanno la possibilità di allungare la striscia di vittorie.

La sorpresa di queste prime quattro giornate di Bundesliga è indubbiamente il Friburgo, che si ritrova terzo in classifica dietro all’inarrestabile Bayern Monaco ed ai campioni in carica del Bayer Leverkusen, appaiati a Grifo e compagni (a quota 9 punti c’è pure l’Eintracht Francoforte). Non era scontato un inizio così positivo da parte dei Breisgau-Brasilianer, che alla fine della scorsa stagione si erano separati da Christian Streich, rimasto sulla panchina del Friburgo per 12 lunghi anni.

Il suo successore, il 39enne Julian Schuster, per il momento sta riuscendo a non farlo rimpiangere, nonostante debba fare i conti con una serie di assenze eccellenti (Gregoritsch, Rohl, Sildillia e Philipp). In questo weekend il Friburgo ha l’occasione di allungare la serie vincente – sarebbe la terza vittoria di fila – nella sfida con il neopromosso St. Pauli, una delle tre squadre insieme a Bochum e Kiel ad essere ancora a secco di vittorie. Il club di Amburgo, guidato dall’ex allenatore del Genoa Alexander Blessin, ha conquistato il suo primo punto domenica scorsa contro il Lipsia, tenendo per la prima volta la porta inviolata. Sarà difficile ripetersi contro un Friburgo che, se escludiamo la sconfitta con il Bayern Monaco, non ha mai realizzato meno di due gol. Vittoria alla portata anche per il Lipsia di Marco Rose, reduce da due pareggi a reti bianche con Union Berlino e St. Pauli. I Roten Bullen non riescono più a segnare? Il digiuno di di gol dovrebbe interrompersi nella sfida casalinga contro l’Augsburg, tra quelle squadre che finora non hanno collezionato neppure un clean sheet.

Le previsioni sulle altre partite

Cerca riscatto l’Heidenheim, che nelle ultime due giornate ha incassato due sconfitte e ben 7 gol complessivi tra Borussia Dortmund e Friburgo. Il Mainz fa meno paura ma i biancorossi vengono da una vittoria rocambolesca contro l’Augsburg che gli ha ridato morale dopo il ko interno con il Werder Brema: gara da gol.

Non sta facendo bene il Borussia Monchengladbach, capace di battere soltanto il Bochum: nelle altre partite i Fohlen hanno rimediato solo sconfitte e dovranno fare attenzione ad un Union Berlino che è ancora imbattuto (due pareggi e due vittorie per i capitolini). Non mancheranno i gol, infine, in Wolfsburg-Stoccarda: gli Svevi si sono risollevati alla grande dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid e sette giorni fa hanno demolito il Borussia Dortmund 5-1. L’attacco della squadra di Sebastian Hoeness dovrebbe andare a nozze contro una difesa, quella del Wolfsburg, che domenica ha incassato quattro reti a Leverkusen.

Bundesliga: possibili vincenti

Union Berlino o pareggio (in Borussia Monchengladbach-Union Berlino)

Lipsia (in Lipsia-Augsburg)

Friburgo (in Friburgo-St. Pauli)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Lipsia-Augsburg

Wolfsburg-Stoccarda

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Mainz-Heidenheim

Wolfsburg-Stoccarda

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Mainz-Heidenheim è quotato a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Wolfsburg-Stoccarda è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI