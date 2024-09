I pronostici del weekend (29-30 settembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend: dopo la due giorni di Europa League, tornano in campo Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.

Dopo la due giorni della nuova Europa League, a girone unico come la Champions League, tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.

In Serie A la Roma – apparsa in ripresa col nuovo allenatore Juric – ha le carte in regola per superare il Venezia, strada in discesa anche per lo scatenato Napoli di Conte contro il Monza. In Premier League l’Arsenal uscito indenne dal big match col Manchester City parte nettamente favorito col Leicester.

Il Siviglia è stato protagonista di un avvio di stagione zoppicante, l’ultima vittoria sul Valladolid non ha dissipato i dubbi sulla squadra che potrebbe avere grandi difficoltà contro l’Athletic Bilbao, sempre solido in casa. Vittoria alla portata per il Monaco nella Ligue 1 contro il Montpellier.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Holstein Kiel-Eintracht Francoforte e Hoffenheim-Werder Brema di Bundesliga, Chelsea-Brighton di Premier League e Willem II-PSV Eindhoven e Waalwijk-Ajax di Eredivisie.

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare sui big match di Bundesliga e Liga Bayern Monaco-Bayer Leverkusen e Atletico Madrid-Real Madrid, promettono spettacolo anche Bologna-Atalanta, Newcastle-Manchester City e Manchester United-Tottenham.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Holstein Kiel-Eintracht Francoforte, Bundesliga, domenica 15:30

• Chelsea-Brighton, Premier League, sabato 16:00

• Willem II-PSV Eindhoven, Eredivisie, sabato 16:30

• Hoffenheim-Werder Brema, Bundesliga, domenica 17:30

• Waalwijk-Ajax, Eredivisie, domenica 16:45

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Arsenal (in Arsenal-Leicester, Premier League, sabato 16:00)

• Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Siviglia, Liga, domenica 16:45)

• Monaco (in Monaco-Marsiglia, Ligue 1, sabato 21:00)

• Roma (in Roma-Venezia, Serie A, domenica 15:00)

• Napoli (in Napoli-Monza, Serie A, domenica 20:45)

Comparazione quota totale (“vincenti”): 5.49 GOLDBET ; 5.37 SNAI; 5.49 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

• Bologna-Atalanta, Serie A, sabato 20:45

• Newcastle-Manchester City, Premier League, sabato 13:30

• Manchester United-Tottenham, Premier League, domenica 17:30

• Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Bundesliga, sabato 18:30

• Atletico Madrid-Real Madrid, Liga, domenica 21:00