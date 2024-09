Milan-Lecce, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Milan-Lecce è una partita valida per la sesta giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il derby con l’Inter che avrebbe dovuto rappresentare il “capolinea” per l’allenatore del Milan Paulo Fonseca è stato invece un’importante boccata d’ossigeno per il tecnico portoghese che, grazie ad alcuni accorgimenti tattici, è riuscito a disinnescare i nerazzurri e a conquistare una vittoria preziosissima. Un successo arrivato in rimonta (1-2) che ha riportato improvvisamente entusiasmo in tutto l’ambiente, ma che soprattutto ha interrotto la lunga serie di sconfitte rimediate dal Diavolo nelle stracittadine: ne aveva perso ben sei di fila.

Fonseca, dunque, al momento non è più in bilico ma per scacciare definitivamente le insistenti voci di esonero dovrà dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. La classifica, peraltro, è tornata ad essere bella: se dovesse avere la meglio sul Lecce nell’anticipo, infatti, il Milan (almeno per una notte) salirebbe addirittura in cima, a pari punti con il Torino. Un’occasione troppo ghiotta, quindi, per non essere sfruttata. Dal canto loro, i salentini tenteranno di uscire dal “Meazza” rossonero con almeno un punto in tasca – non ci riescono dal 2019 – e di allungare la serie positiva in campionato dopo la vittoria con il Cagliari (1-0) e i due pareggi consecutivi con Torino (0-0) e Parma (2-2). La squadra di Luca Gotti in settimana è stata impegnata anche in Coppa Italia, dove si è arresa 2-0 ad un arrembante Sassuolo: la testa, forse, era già a San Siro oppure sul morale di Baschirotto e compagni ha influito la clamorosa rimonta subita sabato scorso nel match con i ducali, capaci di annullare un doppio svantaggio nei minuti di recupero.

Milan-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Se Morata dovesse riuscire a recuperare, Fonseca potrebbe schierare nuovamente il 4-4-2 (o 4-2-4) ammirato durante il derby, con lo spagnolo in coppia con Abraham in attacco. In difesa il tecnico lusitano darà fiducia all’eroe della stracittadina, Gabbia, che coadiuverà il compagno di reparto Tomori. Sull’out destro difensivo Emerson Royal è in vantaggio su Calabria, alle prese con un affaticamento muscolare.

Il Lecce potrebbe disporsi a specchio, con l’ex rossonero Rebic pronto a supportare Krstovic in attacco. Sulle fasce invece Gotti punta sulla velocità di Banda e Dorgu. Dietro, vista la squalifica di Guilbert, c’è Pelmard.

Come vedere Milan-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida Milan-Lecce è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Milan-Lecce anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Milan dovrebbe riuscire a dare continuità alla vittoria nel derby per poi preparare serenamente il match di Champions League con il Bayer Leverkusen. La difesa rossonera, tuttavia, continua a non dare garanzie: non è utopico che il Lecce possa realizzare almeno un gol a San Siro.

Le probabili formazioni di Milan-Lecce

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Abraham, Morata.

LECCE (4-4-2): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Dorgu, Coulibaly, Ramadani, Banda; Rebic, Krstovic.

Il Lecce riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1