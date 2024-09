Borussia Dortmund-Bochum, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Borussia Dortmund-Bochum è una partita della quinta giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Domenica scorsa il Borussia Dortmund ha incassato la prima sconfitta stagionale, crollando inaspettatamente nella trasferta di Stoccarda (5-1). Una prestazione davvero da dimenticare quella offerta alla Mercedes Benz-Arena dagli uomini di Nuri Sahin, incapaci di contenere la furia della squadra di Sebastian Hoeness, devastanti dal punto di vista offensivo.

A poco è servito il gol dell’ex realizzato da Guirassy, acquistato in estate proprio dagli Svevi. Solo un incidente di percorso? Lo scopriremo nelle prossime partite, anche se Emre Can e compagni non avevano lanciato segnali preoccupanti nei match precedenti. Prima della debacle di Stoccarda, infatti, il Borussia Dortmund aveva travolto 3-0 il Club Brugge all’esordio in Champions League ed era ancora imbattuto (vittorie con Heidenheim ed Eintracht Francoforte e pareggio a reti bianche con il Werder Brema). L’obiettivo è cancellare il prima possibile il tracollo di domenica e per riuscirci Sahin confida nel fattore “muro giallo”: davanti al proprio pubblico i gialloneri finora hanno sempre vinto, non segnando mai meno di 2 gol a partita. Per riavvicinarsi e non perdere contatto con la vetta, attualmente occupata da un irresistibile Bayern Monaco, il Borussia non può toppare il match casalingo con il Bochum, che ha appena conquistato il suo primo punto dopo tre sconfitte di fila. I Blauen sabato scorso hanno impattato con il Kiel (2-2), muovendo quantomeno la classifica.

Il pronostico

Il Borussia Dortmund dovrebbe riuscire subito a voltare pagina dopo la brutta sconfitta di Stoccarda contro un Bochum che finora ha evitato la sconfitta soltanto con una neopromossa. I gialloneri segneranno verosimilmente dai 2 ai 4 gol.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Bochum

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Couto; Groß, Emre Can; Gittens, Brandt, Adeyemi; Guirassy.

BOCHUM (4-1-3-2): Drewes; Passlack, Medić, Loosli, Wittek; Sissoko; De Wit, Bero, Daschner; Hofmann, Boadu.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1