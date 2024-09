Genoa-Juventus, Serie A: streaming, formazioni, pronostici

Genoa-Juventus è una partita valida per la sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Da un lato c’è una squadra che ha perso il derby contro la Sampdoria ai rigori in Coppa Italia e che potrebbe anche avere delle scorie; dall’altra una formazione che ha riposato nel corso della settimane ma che da tre partite di campionato non segna. Detto questo, è evidente che Genoa-Juventus, nonostante quelli che sono i problemi offensivi dei bianconeri, penda verso la squadra di Thiago Motta.

Non solo per dei giorni che hanno permesso al tecnico di lavorare con serenità, ma anche e soprattutto perché le qualità tecniche sono differenti. E, inoltre, una decisione importante potrebbe ulteriormente scavare un solco tra le due formazioni: prima e dopo il derby della Lanterna la città ligure è stata messa a ferro e fuoco dagli ultras. E per far pagare questi incidenti la partita di domani si giocherà a porte chiuse.

Genoa-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Nonostante le critiche ricevute nelle ultime ore, e nonostante Thiago Motta alla fine del primo tempo contro il Napoli lo abbia bocciato mandandolo in panchina, sarà ancora Vlahovic a guidare l’attacco della Juventus domani sera. Alle sue spalle il trio composto Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz, mentre il ballottaggio è stato vinto da McKennie che giocherà in mezzo al campo insieme a Fagioli. La formazione è stata annunciata da Motta durante la conferenza stampa. Da segnalare, infine, anche una notizia di mercato: Szczesny, che sembrava avesse smesso, ha deciso invece di accettare la corte del Barcellona. Lunedì per lui sono previste visite mediche e firma sul contratto.

In casa ligure, invece, Pinamonti e Vitinha comporranno la prima linea di Gilardino. Che ha anche diversi elementi fuori e che quindi deve per forza di cose fare di necessità virtù. Non sarà facile, per i rossoblù, riuscire a portare a casa un risultato positivo.

Come vedere Genoa-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Genoa-Juventus è in programma sabato alle 18:00 allo stadio "Ferraris" di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

La Juve ancora non ha preso gol in campionato. E il recupero di Gatti permette a Motta di avere ancora una volta la miglior difesa a disposizione. Quindi per il Genoa sarà difficile riuscire a bucare Di Gregorio. Vittoria ospite, insomma, in una gara che vedrà solamente i bianconeri andare a segno.

Le probabili formazioni di Genoa-Juventus

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Pinamonti, Vitinha.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bremer, Kalulu, Rouhi; Fagioli, McKennie; Nico, Koopmeiners, Yildiz; Vlahović

POSSIBILE RISULTATO: 0-2