Ultim’ora Sinner, futuro stravolto: annuncio sul forfait

Ultim’ora Sinner: arriva l’annuncio su una cosa che a molti non è passata inosservata. Ecco perché l’italiano non c’è

La notizia della mancata presenza di Jannik Sinner, numero uno al mondo, alla Laver Cup, non è passata inosservata. Si scontrano i migliori tennisti europei contro quelli del resto del mondo, e l’italiano non è tra i convocati.

Qualcuno ha storto il naso: come può il numero uno del pianeta non esserci? Bene, a cercare di fare chiarezza ci ha pensato, nelle parole riportate dal sito tennis365, il CEO della manifestazione che si gioca in terra tedesca: Steve Zacks ha fatto luce su un “mistero” sul quale, molti tifosi, volevano fosse fatta chiarezza. Non c’è nessun mistero, vi anticipiamo il tutto. Ma è importante leggere le parole di Zacks.

Ultim’ora Sinner, ecco perché non c’è alla Laver

“Il modo in cui funziona il sistema – ha detto Zacks – è che ogni anno vengono invitati i primi tre giocatori in classifica di entrambe le formazioni. Nel caso del team World, tutti hanno accettato, e anche di più, man mano che si procede. Tutto dipende sempre dai programmi individuali e da quali sono le loro priorità in quel particolare momento”.

“Stiamo parlando con Jannik Sinner per le prossime edizioni – ha continuato – e ci piacerebbe averlo. Ma a volte i programmi e gli impegni non consentono una presenza. I giocatori hanno bisogno di una pausa, e a volte capita durante la settimana della Laver Cup e noi perdiamo la loro presenza”. Il prossimo anno, questo importante appuntamento, si giocherà in America, precisamente a San Francisco. E Sinner ovviamente potrebbe esserci. E magari potrebbe anche portarla in Italia, visto che la Laver Cup da queste parti non si è mai disputata. La sua presenza, comunque, potrebbe cambiare anche le carte in tavola sotto questo aspetto e siamo sicuri che gli organizzatori, magari per il 2026, un pensiero ce lo faranno. Le strutture non mancano, visto che da queste parti già viene ospitano il Master 1000 a Roma e anche la Coppa Davis. Senza dimenticare, infine, anche le Atp finals.