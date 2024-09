Midtjylland-Hoffenheim, Europa League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Midtjylland-Hoffenheim è una partita della prima giornata di Europa League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sfida tra i danesi del Midtjylland e i tedeschi dell’ Hoffenheim sulla carta promette di essere una delle più spettacolari di questa prima giornata della fase a gironi di Europa League. Oltre allo stile di gioco offensivo delle due squadre, a cantare sono soprattutto le statistiche. Mai così chiare come in questa occasione.

Addirittura il Midtjylland ha sempre fatto registrare il segno “over 2,5” nelle ultime sei partite con un totale di 26 gol tra segnati e subiti. L’Hoffenheim da quando è iniziata ufficialmente la stagione ha fatto sempre “gol” e “over 2,5”, con otto gol segnati e tredici subiti.

Come vedere Midtjylland-Hoffenheim in diretta tv e in streaming

Midtjylland-Hoffenheim è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà alla MCH Arena di Herning in Danimarca. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il “gol” (entrambe le squadre a segno) è quotato a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Snai. L’over 2.5 è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Il pronostico

Ci sono tutti i presupposti statistici per una partita spettacolare e ricca di gol: almeno uno per squadra e almeno tre complessivi.

Le probabili formazioni di Midtjylland-Hoffenheim

MIDTJYLLAND (4-4-2): Olafsson; Andersson, Diao, Sorensen, Mbabu; Osorio, Bravo, Castillo, Simsir; Dju, Kuchta.

HOFFENHEIM (3-4-1-2): Baumann; Drexler, Hranac, Akpoguma; Kaderabek, Stach, Bischof, Prass; Kramaric; Bulter, Berisha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2