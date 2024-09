Barcellona-Getafe, Liga: streaming, probabili formazioni, pronostico

Barcellona-Getafe è una partita valida per la settima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ha dato subito la sua impronta Hansi Flick, nuovo tecnico del Barcellona. E non solo. Ha fatto capire che i catalani sono una squadra forte che può cercare di tenere testa al Real Madrid che, nonostante al momento abbia 4 punti indietro, parte con tutti i favori del pronostico per vincere il campionato.

Certo, c’è da capire adesso se l’infortunio di Ter Stegen costringerà il club ad andare a prendere un portiere tra gli svincolati: ma al momento non sembra essere questa la soluzione che verrà adottata. Si andrà avanti in questo modo. Magari si potrebbe vedere tra un paio di settimane. In ogni caso, come sappiamo, la Liga spagnola nel corso di questa settimana ha piazzato il turno numero 7. E i catalani ospitano il Getafe. Troppo netto il divario in campo e troppo netto il differente stato di forma per pensare ad un risultato diverso dalla vittoria dei padroni di casa. Il Getafe è ancora alla ricerca della prima vittoria in questa stagione, e sa benissimo che non sono queste le sfide da vincere per cercare di raggiungere la salvezza. Insomma, un risultato che sembra essere – anzi che è – già scritto.

Come vedere Barcellona-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida tra Barcellona e Getafe, valida per la settima giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì 25 settembre alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Nelle due partite in casa giocate fino al momento, il Barcellona ha fatto 9 gol e ne ha preso solamente uno. Quindi diciamo una sfida da almeno tre reti complessive con una sola squadra a segno, quella di casa. Il Getafe, a conferma di tutto questo, ha dimostrato di avere molti limiti davanti. E sarà difficile riuscire a sovvertire questo pronostico.

Le probabili formazioni di Barcellona-Getafe

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Kounde, Dominguez, Martinez, Martin; Torre, Garcia, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

GETAFE (3-5-2): Soria; Djene, Berrocal, Alderete; Iglesias, Santiago, Milla, Arambarri, Rico; Yildrim, Uche.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0