Altro che Fonseca, salta un’altra panchina in Serie A: esonero a un passo

Paulo Fonseca ha salvato per ora la panchina con la vittoria nel derby: nuovo clamoroso colpo di scena dopo il benservito dato dalla Roma a Daniele De Rossi.

Dopo appena quattro giornate di Serie A è già saltata la prima panchina, quella di Daniele De Rossi. Un fulmine a ciel sereno, o quasi, visto che anche i bookmaker avevano tagliato di parecchio la quota su un possibile benservito del club dei Friedkin alla storica bandiera giallorossa. De Rossi ha pagato il pessimo avvio di stagione e un po’ anche la chiusura senza risultati di quella passata.

Eppure il contratto triennale che aveva firmato che lo rendeva il terzo allenatore più pagato attualmente nella nostra Serie A sembrava metterlo al sicuro da brutti scherzi. Così non è stato, e al suo posto la dirigenza giallorossa ha scelto Ivan Juric, che ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La prima vittoria contro l’Udinese dà fiducia, ma il cammino è lungo e non certo in discesa.

Impresa ardua come l’anno scorso è stata quella centrata da Davide Nicola per salvare l’Empoli. Una salvezza arrivata all’ultimo minuto dell’ultima giornata proprio contro la Roma di De Rossi. L’ennesimo miracolo di Nicola che ha poi però cambiato panchina in estate passando al Cagliari.

Fonseca non è l’unico: Nicola a rischio esonero

E la nuova avventura di Davide Nicola alla guida del Cagliari non è iniziata nel migliore dei modi. La classifica piange: dopo i pareggi contro Roma e Como, sono arrivate tre sconfitte consecutive. La prima a Lecce contro una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere, le due successive in casa: batosta 4-0 col Napoli e poi altro ko contro l’Empoli, ancora una volta senza segnare.

Il presidente Giulini è su tutte le furie e ha mandato la squadra in ritiro, Nicola rischia già l’esonero e già spuntano i nomi dei possibili sostituti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it in caso di immediato benservito all’allenatore, ci sarebbero pronti a prendere il suo posto Davide Ballardini, Fabio Cannavaro e Gabriele Cioffi.

Ballardini lo scorso anno non è riuscito a salvare il Sassuolo subentrando a stagione in corso, mentre Cannavaro è riuscito a salvare l’Udinese, ex squadra anche di Cioffi. Vedremo se Nicola avrà un’altra possibilità: le prossime partite saranno contro la Cremonese in Coppa Italia, poi la delicata trasferta contro il Parma neopromosso.