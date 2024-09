Scommesse, over 1,5 secondo tempo da sballo: 5mila euro

Scommesse, undici partite tutte allo stesso modo: colpo da sballo. Quasi 5mila euro con solamente 3 euro investiti. I dettagli

Undici partite. Tutte con lo stesso pronostico. Una schedina di soli 3 euro per un colpo da sogno da quasi 5mila euro. Per essere precisi con la somma parliamo di 4.981,04.

Il fatto è successo nello scorso weekend a Cittanova, nell’agenzia GoldBet del paese in provincia di Reggio Calabria, nella piana di Gioia Tauro. Una schedina che, come detto, è stata centrata pronosticando tutti gli eventi allo stesso modo. E non è stato facile per nulla, soprattutto perché le gare erano concentrate solamente per il secondo tempo. E infatti, tutte le quote, tranne una, erano oltre il 2 volte la posta in gioca. Il cliente ha deciso di giocare a sistema, magari pensava che qualche match potesse sfuggire al suo pensiero. E invece alla fine ci sono entrati tutti. E la festa è stata davvero grande.

Scommesse, ecco i dettagli della schedina

Sì, dal titolo avrete capito che sono stati tutti over 1,5 secondo tempo le gare pronosticate. Per quelli che non ne capiscono così tanto la spiegazione è questa: in tutte e undici le partite pronosticate si sarebbero dovuti verificare almeno due reti nel corso dei secondi 45minuti di gioco. E così è stato.

E la schedina nel dettaglio? Molto curiosa, anche questa cosa: nessuna partita della Serie A, ma solamente, in Italia, match di Serie C. Da Triestina-Atalanta, passando per Perugia-Gubbio e finendo anche ad Altamura-Benevento. In tutto questo ci sono state anche diverse partite del massimo campionato brasiliano – cinque per la precisione – e una del massimo campionato rumeno. La quota più alta era quella del match tra Perugia e Gubbio (2,55 volte la posta), identica a Juventude-Fluminense. Quella più bassa, invece, è sempre relativo al campionato brasiliano, con un 1,80 per Palmeiras-Criciuma. Una schedina bellissima, una bella vincita, e adesso quei soldi possono anche tornare utili per giocare qualche "bolletta" in questa settimana ricca di eventi visto che, come sappiamo, è iniziata la Champions League.