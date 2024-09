I pronostici di sabato 14 settembre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di sabato 14 settembre, finita la sosta per le nazionali tornano in campo Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League.

La Serie A riapre i battenti con la Juventus impegnata sul campo dell’Empoli: se Thiago Motta potrà finalmente contare su Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez, dall’altra parte D’Aversa ha perso per infortunio Fazzini, il migliore dei suoi in questo avvio di stagione. Bianconeri favoriti per la vittoria come lo sono in Bundesliga Lipsia e Bayern Monaco contro Union Berlino e Kiel.

Previsto un alto numero di gol in Premier League: principali indiziate sono Brighton-Ipswich, Liverpool-Nottingham Forest, Bournemouth-Chelsea e Fulham-West Ham, mentre in Bundesliga lo spettacolo è assicurato nelle sfide tra Borussia Moenchengladbach e Stoccarda e Hoffenheim-Bayer Leverkusen.

I pronostici sulle altre partite

In Ligue 1 il Marsiglia, affidato all’allenatore Roberto De Zerbi, ha subito ingranato: due vittorie, un pareggio, nessuna sconfitta ed il secondo miglior attacco del torneo con 10 gol segnati. Il Marsiglia non batte il Nizza da due anni e negli ultimi tre precedenti ha incassato due sconfitte coi rossoneri. De Zerbi potrebbe infrangere questo tabù e, sulla scia dell’avvio positivo, dovrebbero arrivare i primi tre punti casalinghi in una gara da almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Marsiglia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Marsiglia-Nizza, Ligue 1, ore 17:00

Vincenti

Lipsia (in Lipsia-Union Berlino, Bundesliga, ore 15:30)

(in Lipsia-Union Berlino, Bundesliga, ore 15:30) Crystal Palace (in Crystal Palace-Leicester, Premier League, ore 16:00)

(in Crystal Palace-Leicester, Premier League, ore 16:00) Juventus (in Empoli-Juventus, Serie A, ore 18:00)

(in Empoli-Juventus, Serie A, ore 18:00) Bayern Monaco (in Kiel-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Brighton-Ipswich , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Liverpool-Nottingham Forest , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Milan-Venezia , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Bournemouth-Chelsea, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Borussia Moenchengladbach-Stoccarda , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Hoffenheim-Bayer Leverkusen , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Fulham-West Ham, Premier League, ore 16:00

Il “clamoroso”

• Manchester United vincente e almeno un gol per squadra in Southampton-Manchester United, Premier League, ore 13:30