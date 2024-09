Colpo di scena Leclerc-Djokovic: tifosi increduli

Colpo di scena Leclerc-Djokovic: i tifosi increduli per l’unione di intenti dei due super atleti per una causa davvero onorevole

Charles Leclerc e Novak Djokovic uniti per una giusta, giustissima causa. La campagna globale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale è stata svelata a Milano, a Palazzo Marino, direttamente dal sindaco della metropoli lombarda Giuseppe Sala. Insieme a lui c’erano anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e l’ex amministratore delegato della Ferrari Jean Todt.

Ed è proprio il francese che l’ha lanciata nel 2023 e che è in vigore dal 2025: si chiama Streets For Life ed ha come obiettivo quella di dimezzare il numero di vittime della strada entro il prossimo 2023. Insomma, l’obiettivo è davvero nobile e per sensibilizzare tutti servono figure importanti. Ecco perché sono stati scelti i migliori sportivi in circolazione.

Leclerc e Djokovic insieme per la sicurezza stradale

“Due anni, 80 nazioni e 1.000 città da coprire con una serie di eventi e attività per sensibilizzare l’opinione pubblica. Realizzata in collaborazione con con JCDecaux e con il supporto di Saatchi & Saatchi, la campagna pubblicitaria coinvolge personaggi di spicco. E queli sono? Eccovi serviti.

Charles Leclerc, Didier Drogba, Julie Gayet, Kylie Minogue, Marc Marquez, Michael Fassbender, Michelle Yeoh, Mick Schumacher, Naomi Campbell, Novak Djokovic, Ousmane Dembele, Patrick Dempsey, Youssou N’Dour. Sono 14 in tutto, di tutti i campi, che hanno come compito quello di cercare di sensibilizzare tutti nel momento in cui uno si mette alla guida. C’è sempre da stare attenti e gli anziani, di solito, ai nuovi patentati, danno un consiglio: “Uno sa guidare quando riesce anche a prevenire l’errore degli altri”. E come potrebbe succedere questo? Intanto con un’andatura corretta e poi rispettando, sempre e in ogni contesto, quelle che sono le distanze di sicurezza. Solamente in questo modo si può raggiungere il target e anche noi siamo convinti che, con tutti questi volti così noti, questo potrebbe succedere. Speriamo.