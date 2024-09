Genoa-Roma, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Genoa-Roma è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non è ancora riuscita a togliere lo zero dalla casella delle vittorie la Roma di Daniele De Rossi. Dopo le prime tre giornate di campionato i capitolini giacciono a sorpresa nei bassifondi della classifica, con soli 2 punti conquistati su nove disponibili. Ma se lo 0-0 di Cagliari all’esordio aveva il retrogusto di un’occasione mancata, infonde fiducia quello strappato allo Stadium contro la Juventus nell’ultimo turno prima della sosta.

Pellegrini e compagni non sono riusciti a pungere la formazione di Motta ma hanno comunque interpretato bene la partita, difendendosi egregiamente e costringendo i bianconeri, reduci da due vittorie roboanti, ad effettuare un solo tiro in porta. Positivo soprattutto l’impatto del nuovo acquisto Koné: l’ex centrocampista del Borussia Monchengladbach ha portato ordine in mezzo e sembra aver già scalato le gerarchie dopo l’ottima prestazione di Torino. Per volta pagina una volta per tutte, però, serve una vittoria: non sarà facile ottenerla in uno stadio sempre molto caldo come Marassi, contro un Genoa che avrà tanta voglia di riscattare la sconfitta con il Verona, la prima stagionale per i rossoblù di Alberto Gilardino. Il Grifone ha pagato la scarsa concretezza sotto porta e si è disunito non appena è passato in svantaggio (0-2). Un passo indietro rispetto al 2-2 con l’Inter nella prima giornata ed al successo esterno di Monza (0-1).

Genoa-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Gilardino potrebbe aver risolto i problemi in difesa grazie ai recuperi di Bani e De Winter, anche se solamente quest’ultimo dovrebbe partire dal 1′. Davanti non ci sarà l’ex milanista Messias per via di un problema muscolare e la coppia d’attacco sarà formata da Vitinha e Pinamonti. In mezzo, con Badelj, giocheranno Malinovskyi e Frendrup, Sabelli e Martin infine agiranno sulle fasce.

Dall’altro lato De Rossi potrebbe optare per la difesa a 3 ma molto dipenderà dalle condizioni degli acciaccati, come Dovbyk – l’attaccante ucraino si è fatto male con la nazionale – Le Fée e Pellegrini. Dietro subito spazio all’ex centrale dell’Atletico Madrid Hermoso, arrivato a zero dal mercato degli svincolati insieme ad Hummels.

Come vedere Genoa-Roma in diretta tv e in streaming

Genoa-Roma, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Roma ha perso una volta con il Genoa negli ultimi 18 precedenti: i rossoblù hanno infranto questo tabù lo scorso anno, travolgendo 4-1 i giallorossi al “Ferraris”. La squadra di De Rossi ha indubbiamente lanciato segnali positivi a Torino contro la Juve ma non abbastanza da poterci fidare a occhi chiusi. Meglio puntare sui gol, che non dovrebbero mancare nel match di Marassi: entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Genoa-Roma

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Pinamonti, Vitinha.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dovbyk, Dybala.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1